Escolegis oferece seminário sobre empreendedorismo para moradores do Cidade Satélite

Nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, na escola estadual Irmã Maria Teresa Parodi, no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista, a Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escolegis (Escola do Legislativo), oferece o seminário “Iniciativa Empreendedora em Áreas Rurais e Urbanas de Roraima”.

Neste sábado as atividades acontecem pela manhã e a tarde, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na abertura, a moradora da região, Rosimeire da Silva, que já foi empreendedora, acompanhou atenta a todas as explicações dos palestrantes.

Ela contou que há algum tempo tinha uma empresa fornecedora de alimentos para construção civil, mas devido à falta de conhecimento sobre gestão de negócios, os planos de Rosemeire se desviaram. Ao saber da palestra sobre iniciativa empreendedora resolveu participar. “Aprender ainda mais sobre o que almejo, onde estou acertando, onde errei e o que faltou, além de analisar mais sobre o que vem a ser um empreendedor”, destacou.

A capacitação acontece por meio de uma parceria entre a Escolegis e a Associação Comunitária do Cidade Satélite, presidida por Fábio Vieira, que, melhor que ninguém, conhece as necessidades dos moradores do bairro. “Buscamos essa parceria porque eu vi a necessidade na Associação em encontrarmos mais conhecimento para colocar em prática esse empreendedorismo”, disse.

Para ele, os dois dias de seminário servirão para despertar na comunidade o desejo empreendedor e até mesmo de provocar o interesse na expansão dos negócios existentes. Ele já teve uma lanchonete e aproveitou para adquirir mais informações sobre o assunto. “Com esse conhecimento poderemos melhorar o atendimento, inovar nos nossos lanches, usar as redes sociais e ampliar nosso negócio aqui no bairro”, com foco, segundo ele, na satisfação da população.

O coordenador de projetos especiais da Escolegis, Wilson Jordão, explicou que esse evento faz parte de uma série de capacitações voltadas a comunidade da capital e do interior do estado. Outros seminários como “Etnoturismo em áreas indígenas” e “Iniciativa empreendedora em comunidades rurais”, fazem parte desse cronograma.

“Iniciamos o nosso processo com Iniciativas Empreendedoras em Áreas Urbanas aqui no Cidade Satélite trabalhando com pessoas a partir dos 16 anos, despertando o empreendedorismo, buscando a mudança de comportamento para a atividade empreendedora para que eles busquem as oportunidades onde vivem”, falou. Jordão acredita na possibilidade de mais ideias saírem no papel e aposta no empreendedorismo individual como a chance de melhorias na economia do Estado. “Cada vez está mais difícil e nós queremos, através desses cursos de capacitação, fazer com que eles busquem oportunidades”, concluiu.

Durante a palestra os participantes podem interagir com os ministrantes e tirar dúvidas e esclarecimentos para mudança empresarial. “Todas as pessoas têm vontade em crescer, mas para isso, precisam ter atitude. (…) Já existem algumas iniciativas caladas”, frisou o coordenador.

As próximas palestras terão outro público específico. Os indígenas receberão capacitações para que saibam e aprendam a explorar, de forma turística, as potencialidades da região e gerar dali mais uma fonte de renda.

A escola estadual Irmã Maria Teresa Parodi fica na rua Vila Jardim, sem número, no bairro Cidade Satélite. Neste sábado serão contados casos de sucesso locais, e haverá palestras sobre legislação e plano de negócio.

Yasmin Guedes