Escolegis leva projeto Crescendo e Empreendendo para Amajari e Bonfim

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR) estará nesta terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11, na Vila Bom Jesus, no município de Amajari, a 164 km de Boa Vista, com o projeto Crescendo e Empreendendo, que trabalha o autodesenvolvimento, a criatividade e a inovação, três elementos importantes no empreendedorismo. Nos dias 20 e 21 serão atendidos os moradores do município de Bonfim, a 124 km de Boa Vista.

“O Sebrae viu um grande potencial nas nossas unidades da Escola do Legislativo, potencializando o empreendedorismo ao nosso público interno, alunos e comunidades, como também quis ampliar para os municípios onde existe a Escola do Legislativo implantada”, disse a diretora da Escolegis, Leila Perussolo, ao explicar que os multiplicadores deste projeto são os servidores da Assembleia, que foram treinados pelo Sebrae.

A meta da Escola do Legislativo, conforme Leila, é realizar seis edições do projeto no decorrer deste ano, atendendo um público de 25 participantes em cada edição como jovens do ensino médio, da Educação de Jovens de Adultos (EJA), além de associações e líderes comunitários e organizações não-governamentais (ONGs).

“Queremos que as pessoas se percebam e passe a agir de forma empreendedora, não apenas na perspectiva mercadológica, mas trazendo esse olhar para o futuro, a partir do local que cada um está inserido. Se perceber para compreender o seu papel, porque empreender envolve um comportamento e atitude empreendedora frente à realidade, seja ela o micro espaço da sua casa ou nas relações sociais”, afirmou.

Esse curso de educação empreendedora, ressaltou Leila, auxilia no desenvolvimento pessoal, profissional, nas relações interpessoais e na interação familiar, além de melhorar as perspectivas de empreender para negócios e carreiras do futuro.

Marilena Freitas