Escolegis: inscrições para cursos voltados para concursos terminam nesta quinta-feira

Encerram nesta quinta-feira, 28, as inscrições para os cursos de Informática, História e Geografia de Roraima. Os cursos ofertados pela Escola do Legislativo são gratuitos e preparatórios para futuros concursos públicos do Estado.

No total estão sendo ofertadas 240 vagas e os interessados podem se inscrever na unidade de ensino localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, 1.313, bairro Silvio Botelho, das 9h às 16h. As aulas iniciam no dia 16 de outubro.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, falou sobre a importância dessas duas disciplinas, haja vista que nos últimos concursos do Estado haviam questões contextualizadas relativas ao conhecimento regional. “Esse curso segue toda uma lógica de organização e compreensão do que se pede a respeito do conteúdo específico, uma vez que esse modelo faz com que algumas pessoas acabem errando, não por falta de conhecimento, mas por falta de compreensão do todo que envolve a questão. Nosso curso é formatado nesse sentido”, disse.

O curso de História e Geografia apresentará dicas de como fazer a leitura, localizar e separar os dados para posterior interpretação do que se pede. “Na pressa, por falta de tempo, do estresse que envolve os candidatos quando vai fazer uma prova de concurso, e por não se fazer uma boa leitura e não separar esses dados, o participante, em alguns casos, acaba errando a questão”, complementou, ao salientar que cada curso terá 30 horas.

As duas disciplinas, salientou Leila, por não integrarem de forma intensa a grade curricular das escolas da rede pública de ensino, acaba sendo uma ‘brecha’ que prejudica os candidatos na hora da prova. “Quando é cobrado em concurso, os candidatos têm dificuldade para encontrar fontes de leituras e estudo, apesar de já existir excelentes livros publicados. Por ser importante estamos construindo um curso específico voltado para concurso público”, acrescentou.

Marilena Freitas