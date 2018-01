Escolegis encerra curso com aula prática sobre Código de Defesa do Consumidor

Aula prática. Foi assim o encerramento do curso do Código de Defesa do Consumidor, nesta sexta-feira, 19, para os 49 alunos da Escola do Legislativo. Eles participaram de uma audiência de conciliação realizada pela equipe do Procon Assembleia, na sede do órgão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, localizado na rua Agnelo Bitencourt, 216, Centro, quando tiveram a oportunidade de dirimir na prática as dúvidas que ainda pairavam por ocasião das aulas teóricas.

Atenta às perguntas e o desenrolar da audiência de conciliação, a aluna Bruna Thayná Alves da Silva, 23 anos, disse que o encerramento redimensionou o conhecimento teórico. “Adorei o curso e o encerramento foi maravilhoso com essa aula prática. Fui bem recebida no Procon Assembleia e adorei a audiência que me trouxe mais conhecimento, além do que ouvi dentro da sala de aula. A audiência amenizou as dúvidas e estou com muito mais conhecimento para sair daqui e poder tanto me ajudar, quanto ajudar outras pessoas que venham a precisar do meu apoio”, disse Bruna, ao salientar que o próximo curso a fazer será na área de administração.

A professora Mirtes Souza disse que procurou trabalhar junto aos alunos, nas 20 horas do curso, os principais artigos que são aplicados nas relações consumeristas do cotidiano. “O objetivo do curso era trazer para a população um conhecimento básico e, ao mesmo tempo, de extrema necessidade para que o cidadão comum pudesse ter acesso aos seus direitos, para que não sejam lesados em futuras negociações no seu dia a dia. A aula prática foi interessante e enriquecedora porque pudemos, no fim do curso, destinar quatro horas para mostrar como funciona na prática o órgão de proteção à defesa do consumidor, que foi o que o Procon Assembleia nos proporcionou”, avaliou.

A diretora do Procon Assembleia, Eumária Aguiar, disse que essa contribuição do Procon é muito válida, porque também divulga para a população as ações voltadas para a defesa do consumidor. “Nessa aula prática eles participaram do atendimento inicial e das audiências de conciliação, vendo o que realmente acontece na prática. Eles saíram daqui satisfeitos e isso muito nos alegra porque o aprendizado fortalece a postura enquanto pessoa. Foi muito bacana fazer parte deste trabalho, onde colaboramos para o conhecimento de outras pessoas”, ressaltou.

Os alunos que fizeram esse curso receberam todo o suporte da Escola do Legislativo que vai deste o material didático à logística de transporte. “A Escola do Legislativo por meio da Assembleia Legislativa providenciou toda a logística do deslocamento destes alunos até a sede do Procon Assembleia. Cada aluno ganhou um Código de Defesa do Consumidor e durante as aulas, a professoras trabalhou os artigos mais comuns, situações vivenciadas no dia a dia. Então eles tiveram nesse curso a oportunidade de conhecer seus direitos e deveres”, explicou a coordenadora da Escola do Legislativo, Jane Benedetti.

O Procon Assembleia disponibiliza os telefones 98401-9465 ou 4009-4820/4822/4823/4824/4826, além do endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br para que os consumidores realizem consultas sobre o Código de Defesa do Consumidor, façam reclamações e/ou denúncias.

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios – unidade Silvio Botelho fica localizada na rua Solón Rodrigues Pessoa, nº 1313, bairro Sílvio Botelho, e está oferecendo cursos em diversas áreas. Os interessados nos cursos devem se matricular no horário das 7h30 às 18h30, de segunda a sábado, e apresentar no ato da efetivação da matrícula cópias da identidade e do comprovante de residência. Todos os cursos ofertados são gratuitos.

Marilena Freitas