Escolegis: alunos das turmas de inglês irão apresentar Auto de Natal

O clima natalino também está presente na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, no bairro Sílvio Leite. De lá, 95 alunos das turmas do curso de inglês irão apresentar um Auto de Natal, na próxima terça-feira, 19, a partir das 16h, no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas. Na exibição os estudantes irão cantar na língua inglesa oito músicas: ‘Do you want to built a snow man’, ‘Angels we have heard on high’, ‘Hallelujah’, ‘Deck the halls’, ‘Silent night’, ‘Oh happy day’, ‘Joyful joyful’ e ‘We wish you a merry christmas’.

A professora de inglês, Fernanda Monteiro Viana, explicou que o auto de natal foi baseado nos tradicionais corais de igrejas dos Estados Unidos e de países da Europa, que se apresentam nas ruas, em praças. “Vai ser um espetáculo lindo”, afirmou, comentando que, como é período natalino, não poderia deixar de planejar junto com os alunos essa apresentação. “Queremos também desejar feliz Natal para todos que forem prestigiar nosso evento”, frisou. Para o evento, Fernanda disse que os alunos se envolveram no apoio, na ornamentação e na apresentação.

Sobre o desempenho dos alunos, a professora destacou que, durante o curso, observou a dedicação de cada estudante. “Verifiquei uma curva crescente de aprendizado e de engajamento dos alunos em aprender o idioma, levando em consideração que muitos deles sequer tinham algum conhecimento na língua inglesa e hoje se mostram confiantes e já à vontade em ensaiar as primeiras frases e mesmo em cantar músicas tradicionais inglesas. Com muito carinho e orgulho deixo estas duas turmas começarem a dar os primeiros passos e serem capazes de usar o idioma tão bem quanto os outros alunos de cursos regulares de inglês”, destacou Fabiana.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), comentou que a Casa entrou em clima de Natal, e parabenizou a Escola do Legislativo, professores e alunos pela ideia de preparar o auto de natal. “Observo que a elaboração desse evento foi de maneira coletiva e isso demonstra que teremos, sem dúvida alguma, um grande momento”, finalizou.

Edilson Rodrigues