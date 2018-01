Escolegis abre novas turmas para cursos de empreendedorismo e oratória

Devido a grande procura pelos cursos de ‘Empreendedores do Futuro’ e ‘Arte de Falar em Público’, a Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios – unidade Silvio Botelho, da Assembleia Legislativa de Roraima, abriu inscrições para mais duas turmas. Esses cursos encerraram as aulas nessa quarta-feira, 17, e contou com a participação de 170 alunos. E na área de empreendedorismo já tem gente pensando em abrir o próprio negócio.

Um restaurante ou uma papelaria? Essa é a dúvida de Luciene Santos, 37, moradora do conjunto Pérola do Rio Branco, no bairro Dr. Airton Rocha. Aluna do curso de Empreendedores do Futuro, ela afirmou que os conhecimentos renovaram as expectativas quanto ao conceito sobre empreender, e que a partir de agora aplicará todo conhecimento adquirido na abertura de uma microempresa.

“Vou abrir um estabelecimento e só preciso decidir o segmento, pois gosto de papelaria, mas a área de alimentação também me atrai pelo quesito rentabilidade. Moro no conjunto Pérolas do Rio Branco, que fica distante do Centro, e com isso percebi a necessidade das pessoas de terem um local aconchegante e de comida boa para frequentar”, analisou a futura empresária.

O professor de empreendedorismo, Wilson Jordão, explicou que as aulas tiveram aproveitamento além do esperado e que os alunos realmente internalizaram o conceito. “Além do objetivo de despertar nos participantes o espírito empreendedor por meio de iniciativas inovadoras, também mostramos que empreendedorismo é mais do que iniciar o próprio negócio. Trabalhamos com três frentes fundamentais: o empreendedorismo profissional, pessoal e social, atitudes que precisam ser despertadas para que o sucesso possa ser alcançado”, enfatizou.

E quando o assunto é falar diante de várias pessoas, o curso sobre a Arte de Falar em Público que também formou turma nessa quarta-feira, abordou dinâmicas que serviram como base para ajudar muita gente a superar o medo e a timidez em face de um desafio oratório.

Rômulo Bezerra da Costa professor que conduziu mais de 120 alunos durante os dias de aula, contou como foi o desafio. “Hoje em dia muita gente tem dificuldade de falar em público e para sanar este problema trabalhamos técnicas simples por meio da concentração e orientações sobre os vícios de linguagem”, ressaltou.

Uma pessoa que domina a oratória consegue a atenção do público independente dos recursos, capacidade essa que faz a diferença principalmente na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho.

Fabrício Guimarães da Silva, 15 anos, é um dos estudantes da Arte de Falar em Público. “Eu aprendi com o professor Rômulo que devemos nos comunicar sempre, todos os dias, seja por meio do bom dia, boa tarde ou boa noite. Às vezes chegamos a um lugar e ficamos nervosos e não sabemos o que falar, e com as aulas eu entendi que devemos interagir para iniciar um diálogo”, comentou o adolescente.

A diretora da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Jane Benedetti, disse que esses dois cursos foram bastante procurados e já estão com inscrições abertas para novas turmas. “Para o ‘Empreendedores do Futuro’ disponibilizamos 50 vagas e já estamos com 20 inscritos”, afirmou, ao ressaltar que os interessados podem procurar a instituição no endereço: na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, 1313 – bairro Silvio Botelho, das 7h30 às 22h, ou pelo telefone 98402-3402.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), deputado Jalser Renier (SD), destacou a contribuição para educação por meio dos cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. “Hoje [quarta-feira, 17], nós estamos acompanhando o encerramento de mais dois cursos que farão a diferença na vida desses jovens. Proporcionar qualidade no aprendizado para esses estudantes é o nosso principal objetivo e a razão desse trabalho”, finalizou o presidente.

Tarsira Rodrigues