Escolegis abre inscrições para cursos de Informática e História e Geografia para Concursos

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, situada no bairro Sílvio Botelho, está com inscrições abertas para os cursos de Informática para Concurso Público e História e Geografia de Roraima para Concurso Público. No total são ofertadas 240 vagas e os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 28 deste mês, na unidade de ensino localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, 1.313, das 9h às 16h. As aulas iniciam na primeira quinzena de outubro.

Com exceção do curso de Informática para Concurso Público, os de História e Geografia estão sendo disponibilizados pela Escola do Legislativo em atendimento a um pedido de moradores de bairros próximos à Escola.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), é um defensor da aproximação do Poder Legislativo com a população. “Fico muito feliz que, por meio da Educação, as pessoas estão tendo essa oportunidade de se qualificarem, de sonharem com um futuro melhor, e dessa iniciativa ter partido do Poder Legislativo”, comentou.

Jalser destacou o fato dos cursos de Geografia e História terem sidos incluídos na grade de cursos da Escola do Legislativo a pedido da população. “Tenho sempre enfatizado essa aproximação, pois queremos desmistificar que a Assembleia apenas trabalha na aprovação de projetos”, ressaltou Jalser Renier.

O presidente disse ainda que a Escola do Legislativo está aberta para atender as demandas da população. Ele lembrou também que as pessoas podem procurar a Escola que disponibiliza diversos cursos, como Informática (Básica, Intermediária e Avançada), Inglês, Espanhol preparatórios para concursos e para o vestibular e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Endereço

A Escola do Legislativo está localizada à rua Solon Rodrigues Pessoa, 1.313, bairro Silvio Botelho. (95-98402-3402).

Edilson Rodrigues