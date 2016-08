Escolas municipais realizam mostras pedagógicas nesta quarta-feira

Todas as escolas da rede municipal de ensino estarão de portas abertas para a comunidade nesta quarta-feira, 31. Será o momento em que os estudantes evidenciarão as atividades do primeiro semestre com as Mostras de Artes, Educação Infantil e Educação Especial. Pais de alunos e a comunidade estão convidadas a comparecer e prestigiar os trabalhos feitos pelas crianças. O evento será após o recreio.

A IV Mostras de Arte tem como objetivo principal, evidenciar a importância da disciplina de Arte no processo de ensino e aprendizagem do aluno, contribuindo em sua formação intelectual, cultural, valorizando suas produções por meio de apresentações e exposições dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula.

IV Mostra de Educação Infantil: objetiva socializar e vivenciar as experiências das práticas pedagógicas nas escolas municipais, visando ações voltadas para o currículo escolar que resultem na melhoria da educação e na qualidade de ensino. Estarão participando as 43 escolas da Educação Infantil e pela primeira vez as cinco Escolas Proinfância do Município.

Mostra de Educação Especial: o objetivo é evidenciar o trabalho da Prefeitura de Boa Vista na modalidade de Educação Inclusiva. O município hoje atende em torno de 920 crianças nas Salas de Recursos Multifuncionais, destes 476 são público-alvo da educação especial, ou seja, possuem alguma deficiência: física, intelectual, auditiva, visual e transtornos globais de desenvolvimento e a superdotação.

Ceiça Chaves