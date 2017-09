Escolas municipais promovem desfile cívico em alusão à Independência do Brasil

Em alusão ao dia 7 de setembro, data em se comemora o grito da independência brasileira, os alunos da Escola Municipal Frei Artur Agostini , saíram às ruas nesta terça-feira, 5, marchando em desfile cívico. Mesmo debaixo do sol, a criançada declarou seu amor e respeito à pátria amada, demonstrando assim o patriotismo tradicional do povo brasileiro.

Além dos pelotões oficiais, com a placa da escola, portas bandeiras, fardamento escolar, os alunos contaram com a participação especial da fanfarra da Escola Estadual Camilo Dias. O barulho das latinhas e dos instrumentos da fanfarra chamou a atenção da vizinhança e das pessoas que passavam nas ruas Tenente Guimarães, Professor Macedo e Jesus Cruz, no bairro Liberdade.

A coordenadora pedagógica da escola, Regiane Costa, acompanhou toda a organização das turmas e afirmou que é necessário resgatar esse sentimento de patriotismo nos brasileiros. Para ela nada melhor que plantar a semente nas crianças para que cresçam sabendo a importância do dia 7 de setembro e o que a data representa para os brasileiros.

“É bom lembrarmos que nesse país existiu uma pessoa que foi o nosso patrono principal, que deu o grito da independência. Aqui sempre reforçamos o amor à pátria, começando desde cedo a sensibilizar as crianças. Abordamos em sala de aula diversos assuntos relacionados ao tema. Aqui cantamos o hino nacional, do município e do estado três vezes na semana e sempre ensinando a eles a postura e o respeito que devem ter diante dos símbolos maiores do nosso país, que é o hino e a bandeira nacional”, disse.

Para as alunas Jasmim Nascimento, 11, e Karen Beatriz, 10, será uma semana de muito aprendizado. “Desde a semana passada que estamos estudando sobre a importância da semana da Pátria. A maioria das turmas confeccionou cartazes para exposição em sala de aula e estamos hoje desfilando e apresentando o que estudamos durante estes dias”, declarou Karen. Uma viatura da Superintendência Municipal de Trânsito esteve no local dando o suporte necessário para a organização do desfile nas ruas.

Programação

Nas Escolas Municipais Pingo de Gente, Jânio Quadros e Carlos Raimundo Rodrigues: As três escolas municipais do bairro Tancredo Neves se uniram e se organizaram para um desfile cívico nesta quarta-feira, 6, partir das16h30, nas proximidades das unidades.

O percurso começará na rua Belarmino Fernandes Magalhães, passará pela rua Ivone Pinheiro e demais vias próximas. A fanfarra da Escola estadual Mário Davi de Andreazza também fará participação especial no desfile.

Já a Escola Municipal Valdemarina Normando Martins, também fará seu próprio desfile. Será a partir das 8h desta quarta-feira, 6. O percurso começará da escola, na rua Campo Grande, vai parar na Praça do Bairro Nova Cidade, cantar o hino nacional e retornar à unidade. Serão seis pelotões: Fardamento escolar, projetos escolares, Salas de Recursos Multifuncionais, tecnologia, família na escola e educação Física (ciclismo, karatê, capoeira e time).

Ceiça Chaves