Escolas municipais participam do concurso nacional da merenda escolar

O prêmio nacional “Melhores Receitas da Alimentação Escolar”, realizado pelo MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), está na segunda edição do concurso e sete escolas da rede municipal estão concorrendo. O objetivo do concurso é valorizar o papel das merendeiras, além de promover a formação de hábitos alimentares mais saudáveis.

As inscrições foram feitas online e alguns dos critérios para a participação foram: ter um nutricionista responsável técnico; realizar 30% de compra na agricultura familiar; utilizar os produtos da agricultura familiar no preparo do alimento; praticar ações voltadas para a educação nutricional; e a viabilidade da aplicação da receita de acordo com a demanda de alunos.

A Escola Municipal Carmem Eugênia Macaggi atende atualmente 648 alunos, do 2º ao 5º ano e, assim como nas demais escolas municipais, os alunos recebem 20 preparações de refeições diferentes durante o mês. Segundo a nutricionista Adnayara Figueiredo, a merenda escolar é preparada com base no valor nutricional, levando em consideração a preferência dos alunos.

Além do teste de aceitabilidade dos alimentos, é feita uma pesquisa entre os alunos para a elaboração do cardápio. “Deixamos algumas urnas em alguns pontos e perguntamos o que eles desejam comer na merenda e, a partir daí, é feito um filtro. Escondidinho, paçoca, iogurte com cereais e mingau de aveia são alguns dos itens preferidos e que não podem faltar”, destacou.

Segundo a nutricionista, o diferencial está na preparação de refeições salgadas. “Sabemos que em alguns casos as crianças têm a merenda escolar como a principal refeição do dia e, por isso, nos preocupamos em deixá-la rica e reforçada. Poderíamos servir apenas lanches, mas optamos pela refeição devido à importância do alimento no desenvolvimento destas crianças”, disse.

Quanto à classificação e possível premiação, as expectativas são as melhores. “Temos receitas muito boas e muito interessantes, e estamos na torcida para trazer algum prêmio ou, pelo menos, ficarmos em uma boa colocação. Já somos referencia na merenda escolar do estado e trabalhamos diariamente para nos tornamos referência em toda a região. Utilizamos bons utensílios e investimos na capacitação de nossas merendeiras e, principalmente, ouvimos os alunos para que não haja desperdício”, destacou.

Confira o nome das escolas e cardápios selecionados:

– Escola Municipal Martinha Thury Vieira – Filé de peixe no creme de jerimum

– Escola Municipal Arco-Íris – Estrogonofe caboquinho

– Escola Municipal Isete Evangelista Albuquerque – Farofa de cuscuz com ovos e legumes e verduras

– Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte – Macarronada de casca de laranja

– Escola Municipal Jânio da Silva Quadros – Paçoca de charque

– Escola Municipal Francisco de Souza Briglia – Peixe a delícia A La Briglia

– Escola Municipal Carmem Eugênia Macaggi – Peixe ao molho de tomate e batata

Premiação

Os pratos selecionados participarão de quatro etapas: eliminatória, estadual, regional e nacional. Os 135 participantes selecionados na Etapa Estadual, além do certificado, receberão um kit para manipuladores de alimentos. Os 15 finalistas da Etapa Regional, além do certificado e do kit recebido nas etapas anteriores, participarão de um curso de boas práticas e elaboração de receitas, com duração de 2 dias, em Brasília/DF.

Para as 15 merendeiras vencedoras, os prêmios serão distribuídos nas seguintes categorias: os primeiros colocados, um de cada região, além dos prêmios recebidos nas etapas anteriores, receberá 6 mil reais e uma viagem internacional. Para os segundos colocados, um de cada região, além dos prêmios recebidos nas etapas anteriores, será entregue um prêmio de 3 mil reais.

Os terceiros colocados, um de cada região, além dos prêmios recebidos nas etapas anteriores, receberão o prêmio de mil reais, e para os nutricionistas e gestores dos municípios ou estados vencedores, uma placa comemorativa alusiva ao concurso.

Jéssica Costa