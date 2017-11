Escolas municipais participam da Feira de Ciências Estadual

Pelo terceiro ano consecutivo, os alunos e professores da rede municipal de ensino apresentam seus trabalhos e projetos na tradicional Feira de Ciências de Roraima (FECIRR), promovida pela Universidade Estadual de Roraima (UERR). O evento está na 25º edição, e ocorre nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17, no período da manhã, no Parque Anauá. O objetivo da Feira é fortalecer a educação científica por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisas.

Neste ano, o evento trouxe como tema “A Matemática está em tudo”, o mesmo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorreu em outubro. No Parque Anauá estão reunidos centenas de trabalhos de estudantes de escolas públicas e particulares, da capital e do interior (inclusive de escolas indígenas) estão em exposição para avaliação da comissão e apreciação do público.

Da rede municipal, 29 escolas participam com a apresentação de 59 trabalhos inscritos. Estes trabalhos expostos foram selecionados durante a Feira de Ciências Municipal que ocorreu em novembro, os que obtiveram as maiores pontuações foram os escolhidos para participarem da estadual. Segundo o técnico de ciências da rede municipal, Filomeno Sousa, este é o ano com o maior número de escolas participantes.

“A nossa feira serviu como um filtro para classificar os trabalhos mais exitosos das escolas. Este ano é recorde de participação do município no evento. Nossos alunos estão competindo em duas categorias: Educação Infantil (1º e 2º período) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano). A nossa alegria é ver a empolgação dos nossos alunos e professores na feira”, ressaltou.

Entre os projetos em destaques durante a Feira estava o da turminha da professora Raquel Ribeiro, da Escola municipal Branca de Neve, que obteve uma das melhores pontuações na feira municipal. O projeto “Papel: Brincando e Aprendendo”, trouxe conceitos matemáticos e artísticos na confecção de brinquedos feitos de papel, como pipas, barquinhos, aviões e petecas, onde se trabalharam as formas geométricas, brincaram e aprenderam a fazer contas usando as quatro operações matemáticas e muito mais.

Para a professora Raquel é um orgulho levar o seu projeto a uma visibilidade ainda maior. “O projeto tem como objetivo trabalhar o ensino da matemática de uma maneira simples e prazerosa. Para construir os brinquedos de papel, ensinamos aos alunos as formas geométricas, a contagem, como fazer as operações matemáticas, principalmente a soma e subtração. Foi um projeto dinâmico e muito divertido de fazer com a turma, o que contribuiu muito para o ensino em sala de aula”, ressaltou.

O professor Arthur Magalhães, trouxe também seus alunos da Escola Municipal Vovó Júlia para apresentar na Fecirr, o projeto “O calor e seus efeitos nos objetos e substâncias”. “A nossa participação na feira está sendo gratificante. Vem de um processo que começou em agosto em sala de aula, em seguida levamos o projeto para a feira municipal e chegamos à feira estadual. Eu vejo como um grande aprendizado para os alunos, onde eles percebem que uma pesquisa científica demanda tempo, dedicação, participação e colaboração de todos”, declarou.

O evento é uma organização do Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática (NUPECEM), da UERR. A Feira ocorre no Parque Anauá nos dias 16 e 17, das 8h30 às 11h. O resultado está previsto para sair neste sábado, 18, onde os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus, certificados e medalhas. O primeiro e segundo colocados na categoria Ensino Fundamental I e Educação Infantil participarão de um passeio em uma área turística da capital.

Ceiça Chaves