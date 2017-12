Escolas entregues em 2017 aumentaram as vagas para crianças em Boa Vista

O ano de 2017 foi um período de grandes avanços na educação municipal. A Prefeitura de Boa Vista garantiu que 37.576 mil alunos fossem matriculados em 115 unidades sendo 33 Casas Mãe, seis Proinfâncias. Destas, 58 escolas urbanas, cinco escolas na área rural e 12 escolas na área indígena, além de um Centro Municipal Integrado de Educação Especial.

Além dos alunos brasileiros, a rede também atendeu 646 crianças de outras nacionalidades, sendo 565 alunos venezuelanos, um número expressivo no comparativo com os demais, muito em virtude da grande imigração nos últimos anos.

Para atender essa nova demanda de crianças, a prefeitura reformou 26 escolas municipais no período entre 2014 e 2017. Neste ano, 10 unidades passaram por reformas, sendo que nove já concluídas e entregues.

Das 33 Casas Mãe, 22 foram reformadas e 11 construídas em bairros da zona Oeste. Além disso, no segundo semestre deste ano foram inauguradas duas novas escolas: Zacarias Assunção Ribeiro Araújo e Antonia Fernandes Cutrim, que já estão atendendo as comunidades dos bairros Bela Vista e Jardim Tropical.

Atualmente, a rede municipal utiliza equipamentos tecnológicos como tablets para incentivar e acelerar a alfabetização por meio de jogos educativos. A ferramenta faz parte do ensino na rede municipal desde maio de 2015. Meia hora por dia, os alunos de 1º ano estudam com os aparelhos em sala de aula.

Desde o segundo semestre de 2016, a educação infantil passou a contar com o Programa Zoom da Lego Education do Brasil. Os famosos blocos de plásticos estão entre os materiais utilizados pela criançada na pré-escola. A inclusão do programa Zoom na metodologia de ensino visa inovar o sistema educacional e fomentar a inteligência dos estudantes. Cada escola dispõe de kits contendo cerca de 500 peças cada um, além de todo material didático utilizado pelo professor.

A Educação Municipal conta também com as Mesas Tecnológicas Educacionais (Mesas Pedagógicas) para os alunos do 1º ao 5º ano, que dinamizam ainda mais o aprendizado. O equipamento reforçar o processo de alfabetização e trabalha o raciocínio lógico-matemático dos alunos, usando o lúdico e a tecnologia.

Professores, merendeiras e gestores, além de toda a equipe técnica da Educação Municipal, passaram por frequentes capacitações e formações em 2017 para atualizar os conhecimentos. Antes do início do ano letivo 2017, foi realizada a 5ª Semana Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, na qual participaram os educadores que atuam em 81 unidades de ensino do município.

Este ano, quatro escolas da rede municipal conquistaram as primeiras colocações na etapa estadual do Prêmio Nacional de Gestão Escolar, com destaque para a escola Carmem Eugênia Maccagi, que foi primeira colocada e participou da etapa regional. Já a Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia, com o Projeto Música para a Inteligência, foi condecorada com a menção honrosa do Prêmio Nacional Medalha Paulo Freire que representa um importante reconhecimento a práticas inovadoras em educação.

Alguns professores se destacaram a nível nacional. Daniely Padilha e a Wilma Marinho foram finalistas no Prêmio Professores do Brasil e as professoras Soeny Oliveira e Ana Elizete foram escolhidas para participar do Missão Pedagógica, um programa de capacitação da Câmara Federal.

“Tenho muita gratidão a todos os servidores da Educação por tanta dedicação ao ensino de nossas crianças. Hoje, nosso município atingiu um nível de excelência nunca visto antes e reconhecido nacionalmente, tanto é, que Boa Vista foi uma das duas cidades escolhidas para elaborar um currículo pré-escolar que será implantado em todo o país. Esses resultados não seriam possíveis se não tivéssemos uma equipe competente e comprometida, que trabalha muito para que possamos realizar o sonho de fazer de Boa Vista a melhor capital do país em qualidade de vida”, destacou a prefeita Teresa Surita.

Neste mês de dezembro, foi realizada a 5ª edição do Prêmio de Referência em Gestão Escolar Delacir de Melo Lima, que premiou as melhores escolas de rede municipal por boas praticas nos aspectos administrativos e pedagógicos.

Além do “Prêmio Delacir”, há também o Prêmio de Meritocracia, que é exclusivamente para os professores titulares em sala de aula, que dentro dos critérios avaliados pela premiação, tiveram as melhores pontuações. Este ano foram contemplados 98 profissionais com o prêmio de todas as categorias e séries, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos.

