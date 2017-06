Escolas e faculdades terão que adaptar sanitários para pessoas com deficiência

Sancionada pelo Executivo, a Lei Estadual nº 1.190, de 20 de junho de 2017, de autoria do deputado Masamy Eda (PMDB), que obriga, em âmbito estadual, a instalação de sanitários adaptados, bem como rampas de acesso, em instituições de ensino regular e superior público e privado, para atender as pessoas com deficiência. O prazo para a adaptação é de dois anos.

A proposta da lei é assegurar a acessibilidade a quem precisa se locomover com segurança e utilizar de ambientes confortáveis e práticos no dia a dia. Para as instituições de ensino privado, o prazo é de um ano para instalação dos sanitários e construção das rampas.

A lei passará a vigorar no prazo de 60 dias após a publicação. Segundo o deputado, a apresentação do projeto de lei à Casa Legislativa, desde o ano passado, foi um anseio de pessoas que procuraram pelo parlamentar para regulamentar esse processo de mobilidade. “No município já existe essa lei, eu adaptei para o Estado. Foi aprovado por unanimidade por todos os deputados, pelo presidente deste Parlamento e a governadora acatou esse pedido. Tenho certeza que vai beneficiar ainda mais as pessoas”, explicou.

