Escolas da rede estadual realizam arraial neste fim de semana

As escolas General Penha Brasil, Lobo D’Almada e Carlos Drummond Andrade realizam nesta sexta-feira e sábado (7 e 8) arraial na escola para alunos, professores e familiares. As unidades aproveitam a data para aproximar escola e comunidade. Além das comidas típicas, terá apresentação de quadrilha, cadeia do amor, pescaria, bingo, discoteca para os adolescentes, entre outros.

Na escola General Penha Brasil a atividade será na sexta-feira, começando às 19h na quadra esportiva da unidade. “O Arraiá do Generá já é uma tradição para nós. Nosso desejo é sempre fazer a interação da escola com a comunidade”, disse a gestora Dilma Coutinho. Ela adiantou que os prêmios do bingo são bichos vivos como porco, galinha, carneiro.

Alunos, professores e funcionários da escola Lobo D’Almada promovem o ‘Arraiá do Lobão’. “Aguardamos cerca de mil pessoas. A festa é para os alunos, familiares e comunidade em geral”, disse a gestora Elane Trajano. Um dos momentos mais aguardado é a apresentação da quadrilha Lobos de Macunaima.

“É um momento tradicional para a escola e não podemos deixar passar em branco. O evento é uma forma de valorizar a cultura e angariar fundos para nossas atividades como a Gincana do Estudante, o Dia do Servidor e a festa de final de ano”, ressaltou Juliana Bressani, administradora Educacional da Carlos Drummond Andrade.

A meta nesta edição do Arraiá CDA é superar o número do ano passado, quando tiveram a presença de quase 500 pessoas. Na unidade, a programação começa às 19h desta sexta-feira e as atrações ficam por conta das quadrilhas Eita Junino, Luz da Vida e Quadrilha CDA, está última é da própria escola.

Ozieli Ferreira