Escola Ulysses Guimarães realiza VI Gincana Literária neste sábado

Desenvolver a cultura de valorização da leitura entre os alunos. Essa é a ideia da VI Gincana Literária realizada neste sábado, 22, na escola estadual Doutor Ulysses Guimarães, no bairro Sílvio Botelho, zona Oeste. A atividade, que ocorre uma vez ao ano, começa às 8h para os alunos da manhã dos 6º e 7º anos e às 14h para o turno vespertino dos 8º e 9º anos. “O tema central da gincana é a Literatura de Cordel, que é um tipo de poema popular, oral e impresso em folhetos”, explicou a professora Jeane Oliveira, uma das organizadoras da gincana e mediadora da Sala de Leitura.

O trabalho de orientação envolvendo alunos e professores começou cedo, no início de junho. Para cada equipe foram propostos desafios. “Arrecadar o maior número de livros de literatura infanto-juvenil/gibis; apresentar um documentário em vídeo sobre uma obra do autor homenageado; apresentar em um mural a biografia do autor que representa; criar um livro ilustrado por meio de xilogravura e utilizando as estruturas básicas de um cordel”, ressaltou Jeane.

As turmas vencedoras receberão medalha e uma premiação especial para toda a turma e o professor orientador da gincana. Eles terão uma tarde no Shopping e cinema, com filme escolhido pelas turmas. Além de Jeane Oliveira, a gincana conta ainda com coordenação da professora Naira Alves, com orientação/acompanhamento do coordenador pedagógico, professor Leonilto Cruz e colaboração das professoras da Biblioteca, Maristela Parreira e Laboratório de Informática, professora Paula Reis.

Oficinas

Os alunos envolvidos na gincana tiveram oficinas de produção de cordel com o professor doutor Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira da Uerr (Universidade Estadual de Roraima), biólogo e cordelista; e de isogravura com Patrícia Miranda, professora de Artes do Colégio Militar Estadual Cel. PM Derly Luis Vieira Borges.

“Na oficina de cordel, os alunos aprenderam conceitos, história e como produzir um cordel. Já na isogravura, nova forma de gravação adaptada para crianças e adolescentes, eles reaproveitam bandejas de isopor no processo. A partir dessas oficinas os alunos aprenderam a construir a capa para suas produções em cordel, uma das tarefas a serem realizadas na gincana”, comentou Jeane.

Ozieli Ferreira