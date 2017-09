Escola Sesc realiza projeto pedagógico para ensinar matemática

Com o propósito de tornar o aprendizado mais divertido e dinâmico, professores do ensino fundamental da Escola Sesc, idealizaram o projeto pedagógico ”Uma Viagem no Mundo das Quatro Operações Matemáticas” que será exposto nesta sexta-feira, 29, no Ginásio Poliesportivo Matheus Yukio Sato (Sesc Mecejana).

Após trabalhos feitos em sala de aula, alunos e educadores optaram por transformar os exercícios de casa em uma ferramenta disciplinar lúdica e dinâmica. Por intermédio dos jogos, desenvolve-se habilidades essenciais para o progresso dos indivíduos envolvidos no processo educacional, além de proporcionar prazer e diversão.

Joseane Menezes, professora de uma das turmas da exposição, conta que a iniciativa surgiu dos próprios estudantes e pode representar um grande desafio, como também despertar pensamentos reflexivos, fazendo com que aprendam matemática de uma maneira significativa e eficaz.

“Além da alegria que o momento gera, identificamos que os alunos estão se socializando e apresentando melhorias no raciocínio, na concentração, interpretação e na criatividade. Além de boas notas nas avaliações!”, disse Joseane.

Metodologia

O uso de jogos como material pedagógico é tendência para o ensino da matemática, pois comprovadamente, a pratica desperta novas perspectivas em relação à disciplina. Pensando na importância do ensino da matéria e da priorização do avanço do conhecimento de crianças e adolescentes da Escola Sesc, o projeto foi idealizado com a metodologia mais lúdica, promovendo maior fixação do assunto e integração com todos os estudantes.

Larissa Mello