Escola Sesc promove Quiz estudantil nesta sexta-feira

Em alusão ao Dia do Estudante, o Sesc Roraima promoverá um campeonato educativo com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II e Médio, da Escola Sesc. A “Maratona do Conhecimento” acontecerá no dia 11 de agosto, das 8h às 12h, no Ginásio Poliesportivo (Sesc Mecejana).

Dalila França, coordenadora do ensino fundamental, explica que a atividade é para promover a integração dos alunos e avaliar o nível de conhecimento, além de habilidades físicas ou mentais, garantindo assim os índices de excelência no ensino oferecido pela instituição. As equipes que apresentarem o melhor desempenho receberão troféus e premiações como sessão de cinema e piquenique.

“Buscamos envolver todas as faixas etárias em atividades conjuntas. Os alunos estão entusiasmados e caprichando nos ensaios e preparativos como: torcida, grito de guerra, caracterização etc. Foram estabelecidas metas para serem realizadas em equipes, uma delas é a arrecadação de brinquedos novos e seminovos que serão doados para comunidades indígenas. Será uma manhã muito produtiva e divertida”, disse Dalila França.

Dia do Estudante

No dia 11 de agosto é comemorado no Brasil, o Dia do Estudante, uma data criada em 1827 para homenagear a fundação dos dois primeiros cursos de nível superior no país: ciências jurídicas e ciências sociais. Considerada uma data especial, neste dia, brasileiros celebram todas as pessoas que valorizam o conhecimento e o crescimento pessoal.

Larissa Mello