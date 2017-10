Escola promove ações para mulheres no último dia da Campanha Outubro Rosa

A Escola Municipal Jael da Silva Barradas, localizada no bairro Cauamé, abriu as portas nesta terça-feira, 31, para cuidar da saúde da mulher durante a 4º edição da iniciativa social “Jael em Ação”. O evento marcou o encerramento da campanha Outubro Rosa com a oferta de diversos serviços de saúde, social e de beleza ao público feminino, em parceria com o Posto de Saúde do Cauamé, Lions Clube e Racco Cosméticos.

Pela manhã e à tarde, teve palestras sobre o câncer de mama e os direitos da mulher portadora da doença, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, teste de gravidez, e atendimento médico. Representantes da Racco Cosméticos fizeram demonstração de produtos de beleza e limpeza de pele.

“Desde 2014 desenvolvemos este projeto na escola com nossos fiéis parceiros. A iniciativa busca exatamente focar nas datas comemorativas e campanhas de prevenção. Sempre entramos nesta luta porque temos muitas funcionárias, muitas mães de alunos e comunidade que precisam de atendimentos diferenciados”, disse a gestora da escola, Conceição Coelho.

A moradora do bairro Cauamé, Anália de Aguiar, 32 anos, frisou a importância de contar com estas ações nas escolas, uma vez que o ambiente é mais agradável e acessível para buscar estes tipos de serviços. “Aprovada a iniciativa da escola em proporcionar para nós mulheres um momento de cuidado e atenção à saúde. Esta é a primeira vez que acompanho uma destas ações e toda equipe está de parabéns”, disse.

A palestrante Regilma Almeida, assistente social do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), frisou que embora se fale mais em prevenção e tratamento, também é necessário abordar os direitos da mulher portadora do câncer.

“A campanha Outubro Rosa é uma luta para a prevenção ao câncer de mama, mas enquanto assistente social, falamos dos direitos da mulher com câncer. Muitas têm a doença e não conhecem, de fato, seus direitos. Que diretos são esses? Além de toda assistência, tratamento e cuidado por parte do poder público, elas ainda podem ter a isenção do Imposto de Renda na aposentadoria, recebimento integral do FGTS, auxílio-doença, isenção do ICMS e muitos outros”, explicou.

O que é o Câncer de Mama?

É uma doença causada pela multiplicação das células da mama, formando um tumor maligno. O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar anualmente um posto de saúde para ter suas mamas examinadas por um profissional de saúde, Entre 50 e 69 anos, a mulher também deve fazer uma mamografia a cada dois anos, pois o risco de câncer aumenta com a idade.

As mulheres com histórico da doença na família deve realizar a partir dos 35 anos, o exame clínico das mamas e a mamografia, uma vez por ano. O câncer pode ser percebido como um caroço, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar vermelha ou parecida com uma casca de laranja ou surgirem alterações nos mamilos. Pode também aparecer pequenos caroços na região embaixo dos braços, axilas. Lembre-se de que nem sempre essas alterações são sinais de câncer.

