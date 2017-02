Escola Major Alcides oferta vagas na modalidade EJA Profissionalizante

A escola estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos, no bairro Asa Branca, está com vagas disponíveis para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) Profissionalizante no período noturno. Este é o primeiro ano que a Dieja (Divisão de Educação de Jovens e Adultos) da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) oferta cursos profissionalizantes na modalidade EJA.

São mais de 120 vagas disponibilizadas para pessoas com mais de 18 anos que desejam concluir o Ensino Médio. Estudantes interessados em garantir vaga, devem fazer matrícula na própria escola nos turnos da manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 14h às 17h30. Na hora da matrícula, é preciso apresentar o RG, CPF, histórico escolar e comprovante de residência. As aulas começam no dia 2 de março.

A EJA Profissionalizante ofertará à noite os cursos de Agente Comunitário de Saúde e Serviços Jurídicos. “A grande vantagem é que em três anos, ele sairá com dois cursos, o ensino médio e o profissionalizante”, explicou a chefe da Dieja, Shirley Torreias.

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica que visa contemplar todos os jovens e adultos, a partir dos 18 anos, que não tiveram acesso à escola em tempo hábil para concluir seus estudos. Na Capital, mais de 20 unidades de ensino ofertam a modalidade EJA.

Ozieli Ferreira