Escola Luiz Ribeiro de Lima recebe o Cine ALE Cidadania nesta quinta-feira

Estudantes do ensino fundamental e médio da escola estadual Luiz Ribeiro de Lima, situada no bairro Equatorial, participarão nesta quinta-feira, 21, a partir das 14h, no Cine Super K, de mais uma edição do Cine ALE Cidadania, programa permanente da Assembleia Legislativa de Roraima que atende alunos da capital e do interior com acesso a sétima arte.

Na tarde desta quarta-feira, 20, os quase 300 estudantes receberam o passaporte para uma sessão de cinema em 3D, com direito a muito conhecimento por meio de vídeos que tratam sobre gravidez na adolescência, uso de drogas e bullying. Desde a criação, há pouco mais de 10 anos, cerca de 30 mil alunos foram beneficiados com acesso a uma sala de cinema.

O estudante do terceiro ano do ensino Médio, San Victor Gomes, disse que esse tipo de projeto mostra a importância de incentivar mais alunos para educação e cultura. “Acredito no Cine ALE, como muitos outros [programas] que o presidente Jalser Renier vem proporcionando, para que possamos nos capacitar”, frisou.

Em 2017, cerca de quatro instituições da capital e mais quatro no interior, durante a realização do programa Assembleia ao Seu Alcance em Rorainópolis, participaram do Cine Ale, contabilizando mais de 1,5 mil estudantes atendidos.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), o programa é a oportunidade de inserção cultural que esse público tanto espera.

“Para que esses jovens possam ter condição e possam fazer discussões de temas importantes que estão sendo debatidos amanhã no cinema, sobre gravidez na adolescência, bullying e muitas outras coisas. Isso é um reflexo de um trabalho social realizado com sucesso pela Assembleia Legislativa de Roraima”, refletiu o presidente.

O filme escolhido para esta edição foi ‘Valerian e a Cidade dos Mil Planetas’. São parceiros do Cine Ale Cidadania: a Secretaria Estadual de Educação e Desportos (SEED), Polícia Militar (PMRR), Corpo de Bombeiros (CBMRR), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima (OAB-RR), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE) e Ministério Público de Contas (MPC).

Yasmin Guedes