Escola Jael Barradas promove quarta edição da Campanha “Carta ao Papai Noel”

A magia do Natal, sem dúvidas, é um dos momentos mais marcantes na vida de uma criança! E é neste clima que a Escola Municipal Jael da Silva Barradas, no Cauamé, lançou a quarta edição da campanha “Carta ao Papai Noel”. O projeto incentiva os alunos a escreverem cartinhas ao bom velhinho, desperta a solidariedade nas pessoas e mantém viva a tradição natalina.

Todo ano, a escola busca parcerias com diversas instituições para a adoção das cartas escritas pelos alunos. Entre os parceiros estão os servidores da prefeitura, em especial, os das secretarias municipais de Educação e Cultura (Smec) e Comunicação Social, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Colégio Cuca, Guarda Civil Municipal, e servidores do Centro de Saúde do Cauamé e Caranã.

A Jael Barradas conta um número pequeno de alunos, cerca de 200 matriculados, do 1º e 2º período e 1º Ano do Ensino Fundamental. Quem idealizou a campanha em 2014 foi a professora Carlaine Beckman, que hoje não se encontra lotada na unidade, mas a equipe escolar deu continuidade e fizeram do projeto uma tradição na escola.

“Temos muito orgulho deste projeto em nossa escola e do apoio dos nossos parceiros, que estão sempre à disposição. Aqui na unidade temos muitas crianças carentes, o que nos motivou a fazer algo especial nesta data. O projeto é uma forma de despertar a solidariedade nas pessoas ao mesmo tempo que desperta a alegria da criançada e estimula a escrita dos alunos”, disse a gestora Conceição Coelho.

A regra é que todos os pedidos fossem bonecas para as meninas e carrinhos para os meninos. As cartas já foram todas adotadas pelos parceiros da campanha. Do dia 1º ao dia 12 de dezembro será o período de recolhimento dos presentes para a entrega marcada para o dia 15, durante a festa de encerramento do ano letivo. Como de costume, o Papai Noel chegará no caminhão do Corpo de Bombeiros, onde será aclamado pela criançada.

Ceiça Chaves