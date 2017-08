Escola Euclides da Cunha realiza Feira Científica

Mais de 600 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Euclides da Cunha, no Centro de Boa Vista, participaram na manhã deste sábado, 26, da 15ª Fecipe (Feira Científica Pedagógica), que este ano traz o tema “A Matemática está em tudo”.

O objetivo da Feira, que ocorreu na quadra da escola, é valorizar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos pelos estudantes em sala de aula. “A 15ª edição da Fecipe apresentou 65 projetos, em que se encontra a presença da Matemática ativa. Essa é a melhor forma dos alunos mostrarem o que aprenderam. O projeto está em execução desde o início do ano e faz parte do calendário de atividades da unidade educacional”, explicou a gestora Wuilsilene Rufino de Souza. Ela também lembrou que em 2016 a escola venceu a competição estadual de feiras científicas e representou Roraima na Feira Juvenil Internacional de Ciências, em Olinda, Pernambuco.

Wuilsilene Rufino ressaltou a presença de professores da região Sul do Estado, que vieram prestigiar a Feira, com a finalidade de levar a ideia e realizar nas escolas onde trabalham. Acrescentou que o evento tem relevância muito grande para professores e alunos, que têm a oportunidade de mostrar o que estudaram e pesquisaram, a fim de participar da Fecipe.

A gestora da Escola Estadual Padre Eugênio Possamai, do município de Rorainópolis, Juliana Sgafka, explicou que vieram 30 professores. “Estamos fazendo essa parceria com a Escola Euclides da Cunha, cujos profissionais já estiveram em Rorainópolis para nos orientar e nos convidaram para prestigiar o evento. É muito proveitoso para professores, alunos e para toda a escola”, ressaltou e disse que a Feira de Ciência da Escola Padre Eugênio Possamai ocorrerá em setembro.

De acordo com a coordenadora da Feira Estadual de Ciências, Ivanise Rizzatti, o tema foi escolhido durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento promovido pelo MCTIC (Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), em outubro do ano passado.

“Como trabalhamos em conjunto, foi escolhido esse tema. A Matemática está em tudo. Todo o Brasil está trabalhando essa temática”, explicou.

Ainda segundo ela, em 2017 e em 2018, o Brasil sediará dois importantes eventos internacionais de Matemática. “A UERR [Universidade Estadual de Roraima] é a responsável pela coordenação da Feira Estadual desde 2011. De lá para cá, percebemos a qualidade dos projetos desenvolvidos nas unidades educacionais e o envolvimento de escolas da área urbana, rural, inclusive, indígenas”, afirmou e enfatizou que, em 2016, a Feira Estadual de Ciência recebeu mais de 80 escolas, da educação infantil à EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A estudante Yasmim Lobo, do 6º ano, falou sobre o projeto apresentado. “É um trabalho referente à Matemática na arquitetura indígena. É importante, porque aprendemos que eles não possuem estudos na área da geometria, mas fazem suas construções em formas circulares, triangulares, quadrangulares e retangulares”, disse. “A Feira Científica é muito importante para nós, alunos, porque avançamos mais nos conteúdos”, acrescentou.

O estudante Alexandre Lima, do 8º ano, falou sobre o estudo que seu grupo mostrou a Engenharia Mecatrônica, que usa a tecnologia da informação para fornecer produtos, sistemas e processos melhorados. “Essa engenharia surgiu nos séculos XX e XXI e está em todas as tecnologias, dentre as quais os computadores, celulares, câmeras, e este robô é um exemplo da Engenharia Mecatrônica”, explicou ao apresentar o invento.

Vânia Coelho