Escola Estadual Euclides da Cunha comemora 68 Anos em Boa Vista

A Escola Estadual Euclides da Cunha comemora nesta quarta-feira, 6, 68 anos de atuação em Roraima. Considerada uma das instituições de ensino mais tradicionais no Estado, no ‘mítico ginásio’ estudaram diversas personalidades públicas roraimenses, a exemplo da governadora Suely Campos.

E para celebrar a data, durante toda a semana, a direção da unidade organiza uma programação especial, com hasteamento de bandeira, Sarau Poético e finaliza com uma missa de Ação de Graças na Igreja Matriz, com saída da escola às 7h30.

Além de parabenizar a escola pelos seus 68 anos, o secretário estadual de Educação, Jules Rimet, parabeniza a escola pelos seus 68 anos, também exaltou aqueles que tiveram a vida iniciada nos estudos pela instituição.

“Parabenizo aqueles que hoje ocupam seu espaço na sociedade em diversos segmentos e que contribuem para o desenvolvimento do Estado, como a governadora Suely Campos. A nova geração está tendo a oportunidade de estudar numa escola totalmente revitalizada e agora, também passam a fazer parte dessa história” finalizou o secretário.

A gestora da unidade, Wiusilene Rufino, não esconde a felicidade por fazer parte de uma instituição tão tradicional. “Me sinto feliz por fazer parte dessa história, de uma escola que se confunde com a própria história da cidade”, disse.

Ela ressaltou ainda que a Euclides da Cunha foi a primeira instituição a ofertar o curso de contabilidade no Estado. “Este ano ganhamos a comenda Orgulho de Roraima pela história relevante no Estado. É uma gratificação sem preço poder fazer parte desse resgate cultural”, comentou a gestora.

O estudante do 6º ano, Fabrício Maia, é um dos 619 alunos da escola. Ele se diz feliz por estudar numa instituição de referência. “Sou muito grato pela oportunidade de estudar aqui. Muita gente quer entrar porque oferta ensino de qualidade. Ter uma escola nova é muito bom. Ficou bonita e agora estamos cuidando para manter tudo do jeito que foi entregue”, pontuou o estudante.

Homenagem

O nome da escola é uma homenagem ao escritor brasileiro Euclides da Cunha, autor de obras de destaque na literatura brasileira. Foi fundada em 1949 pelo professor Aloísio Neves com o nome de Ginásio Euclides da Cunha (GEC), no período do extinto Território do Rio Branco.

A instalação oficial ocorreu em 06 de setembro de 1950, sendo que no ano seguinte, o direito de propriedade do ginásio foi doado à Prelazia do Rio Branco. Desde 1997, a unidade passou a ser denominada Escola Estadual Euclides da Cunha.

Em 2000, a Diocese de Roraima vendeu o direito de propriedade para o Governo do Estado, tornando-a totalmente pública. A Escola Estadual Euclides da Cunha fica na Rua Inácio Magalhães nº 112, no Centro da cidade.

Atende hoje 619 alunos, na modalidade de Ensino Fundamental II (6º ao 9º), funcionando nos turnos matutino e vespertino, conta ainda, com o apoio de 25 docentes habilitados e qualificados.

Programação

Dia 05/09 – III Sarau Poético e apresentações artísticas

Dia 06/09 – Missa em Ação de Graças – Igreja Matriz (Saída às 7h30).

Dia 07/09 – Desfile de 7 de Setembro

Edjane Coutinho