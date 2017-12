Escola Estadual 31 de Março vai virar Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros

A Escola Estadual 31 de Março recebe serviços de manutenção predial para recepcionar as atividades de ensino e instrução de bombeiro militar. A escola que estava desativada passa por uma revitalização e será a nova sede da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) onde funcionará o Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros.

Além das benfeitorias estão sendo realizados pequenos reparos e pintura em geral. Serão revitalizadas seis salas de aulas, dois alojamentos, sendo um masculino e outro feminino, setor administrativo, o pátio e o refeitório com manutenção nas instalações elétricas, hidráulicas, reforma do piso, do forro e do telhado, incluindo também melhorias na infraestrutura da quadra poliesportiva já existente.

O comandante Geral do CBMRR, coronel Doriedson Ribeiro, destacou que a cessão e revitalização da escola para receber as atividades de bombeiros proporcionam um avanço estrutural para corporação e de aproximação com a sociedade roraimense.

“O Corpo de Bombeiros é um patrimônio da cidade e do povo. Com o empenho da governadora Suely Campos em proporcionar um espaço para direcionar os treinamentos técnico-profissionais, os militares e a sociedade só tendem a ganhar com o investimento, uma vez que estaremos cada vez mais próximos do cidadão com a presença da atividade de instrução de bombeiro no bairro 31 de Março”, disse.

A escola manterá o nome original e passará a se chamar Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros 31 de Março, e será uma unidade exclusiva de ensino para o CBMRR, onde serão desenvolvidas apenas as atividades voltadas para a formação, aperfeiçoamento e especialização de bombeiros, além de proporcionar um espaço de treinamento e de produção técnico-científico para os militares da corporação.

Mesmo após a revitalização na infraestrutura a escola passará a ser uma unidade específica de ensino, onde as atividades de docência, instrução e pesquisa estarão interligadas diretamente as normas e diretrizes vigentes e adotadas pela APICS (Academia de Policia Integrada Coronel Santiago), que atualmente é a instituição receptora de todos os cursos realizados n a área de segurança.

Para o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBMRR, Tenente Coronel Gewrly Batista, a sensibilização do Governo do Estado em proporcionar um espaço e estrutura física para a corporação traz expectativas positivas na formação continuada e profissional dos militares do Corpo de Bombeiros.

“A ação da governadora vai proporcionar um espaço próprio para as atividades de ensino, instrução e pesquisa, além de possibilitar uma melhor qualidade na realização das capacitações de bombeiros, que passarão a dispor de um espaço próprio para os cursos militares, bem como, para todos aqueles que atualmente são desenvolvidos e ofertados juntos a população roraimense”, frisou Gewrly.

A previsão de conclusão dos reparos é para início de 2018. As novas instalações já devem receber os alunos dos Cursos de Formação de Soldados 2018 e do Curso de Formação de Oficias 2018, candidatos remanescente do concurso público realizado pelo Governo de Roraima.

Heldeliano Arrais