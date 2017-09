Escola Elza Breves é a quinta escola a receber projeto Educar é Prevenir

O Colégio Militar Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, no Conjunto Cidadão, zona Oeste de Boa Vista, recebe esta semana o projeto Educar é Prevenir da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo de Promoção e Prevenção as Vítimas de Tráfico de Pessoas.

Nesta segunda-feira, 11, para iniciar os trabalhos que seguem até a sexta-feira, 15, os professores e alunos recebem o material informativo que será utilizado durante a capacitação que tem como objetivo levar aos alunos e toda a comunidade escolar, informações sobre tráfico de pessoas e violência doméstica.

Para a coordenadora Elizabete Brito, o projeto que já está no quinto atendimento, sendo quatro escolas na capital e uma no interior, apresenta resultados positivos, uma vez que tanto os professores, quanto os adolescentes, estão cada vez mais conscientes quanto ao tema. “Hoje os professores trabalham junto aos alunos assuntos que antes não eram trabalhados ou abordados em salas de aula, por serem temas difíceis, e com estas capacitações o trabalho gera resultados produtivos. Durante a semana, ouvimos e esclarecemos as dúvidas de alunos e professores e, no encerramento, fazemos todo um trabalho baseado nos resultados do que foi abordado durante a semana”, destacou a coordenadora.

Ela explicou ainda que a capacitação que ocorre durante a semana, reúne toda a comunidade escolar, desde os alunos, até o gestor.

“Isso é para que eles estejam prontos para identificar e enfrentar qualquer situação, pois em Roraima existe o tráfico de pessoas e todos precisamos ficar atentos”, reforçou.

Coronel Adelson Filgueira é o gestor do Colégio Militar Estadual Professora Elza Breves, e disse que receber a equipe do Educar e Prevenir é uma contribuição imensurável para os trabalhos da escola. “Será de suma importância, é mais uma ferramenta de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, e estamos dispostos a somar e contribuir com esta iniciativa da Assembleia”, afirmou.

A próxima escola a receber o projeto será a Cicero Vieira Neto, no município de Pacaraima, localizado ao Norte do Estado de Roraima, nos dias 27,28 e 29 deste mês.

