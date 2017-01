Escola do Sesi-RR disponibiliza vagas gratuitas para o ano letivo de 2017

O Serviço Social da Indústria (Sesi), por meio do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/Sesi lança para os trabalhadores industriais o edital de gratuidade para o ano letivo 2017.

Trata-se de um certame que estabelece critérios para concessão de bolsas integrais de estudo gratuitas nas turmas do Maternal da Educação Infantil que iniciou dia 16/01 e seguem até 26/01/2017. O trabalhador industrial que tiver interesse deve comparecer na secretaria da Escola das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 – Aeroporto.

O trabalhador da indústria deverá preencher o requerimento de Solicitação da Vaga- Gratuidade, bem como a Declaração de Baixa renda, conforme modelo disponibilizado pelo CET, no período mencionado. Para isso será necessário apresentar:

• Cópia do contrato da Carteira de Trabalho, constando os dados pessoais e o carimbo da Empresa;

• Cópia do documento oficial com foto do (a) trabalhador (a) e do cônjuge e/ou companheira (o)

• Cópia dos três últimos contracheques;

• Certidão de nascimento da criança para quem a vaga está sendo pleiteada;

• No caso de adoção ou guarda judicial, apresentar a documentação comprobatória;

• Declaração de União Estável se for o caso;

• Comprovante de inscrição e de situação cadastral;

• Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP como o código de Recolhimento para a indústria onde conste o nome do trabalhador (a) da indústria;

As solicitações serão analisadas nos dias 30 e 31/01/2017, pela comissão do SESI/RR, que observará a aderência a todos os critérios estabelecidos no edital que se encontra disponível no site (www.sesiroraima.com).

A data para a divulgação do resultado final com os nomes dos contemplados será no dia 02 de fevereiro. As matrículas ocorrerão no dia 03 de fevereiro na Secretaria do CET, em horário comercial. Mais informações pelo telefone (95) 98126-0022 ou 4009-1855.