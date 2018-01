Escola do Sesi-RR disponibiliza 13 vagas gratuitas para alunos

Investir em uma educação de qualidade é de suma importância para que a criança possa ter maiores habilidades, e assim ter um futuro cheio de sonhos. Pensando nisso, a Escola do SESI, o Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado (CET), disponibiliza 13 vagas gratuitas para alunos da educação infantil e ensino fundamental. Podem participar os dependentes dos trabalhadores da indústria que recebam até dois salários mínimos e meio.

Os interessados podem se inscrever até amanhã (17), das 8h às 12h e das 14h às 18h, na secretaria do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado (CET), situado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Aeroporto.

Para isso é necessário preencher o requerimento de solicitação de vaga e a declaração de baixa renda, que está disponível na secretaria do CET e apresentar a cópia dos seguintes documentos: contrato da Carteira de Trabalho, documento oficial com foto do trabalhador e cônjuge, cópia dos 3 últimos contracheques, Certidão de Nascimento do dependente que estará concorrendo a vaga, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral e Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP, com o código de recolhimento para indústria, onde conste o nome do trabalhador. Se for o caso, declaração de união instável.

O resultado será divulgado dia 23 de janeiro, por meio do site do Serviço Social da Indústria de Roraima – SESI/RR e também nos murais da escola. Os que forem contemplados deverão realizar as matrículas nos dias 24 e 25 do mesmo mês.

No ato da matrícula é necessário apresentar uma foto 3×4 recente do aluno e xerox dos seguintes documentos: Cartão de Vacina e Certidão de Nascimento da criança, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de residência, Carteira de Trabalho e GFIP 507 atualizada.

A bolsa terá validade durante todo o ano letivo e poderá ser renovada de acordo com critérios da direção do SESI.