Escola do Legislativo será inaugurada nesta segunda, 14, no bairro Silvio Botelho

Às 16h30 desta segunda-feira, 14, acontece a inauguração da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios – Unidade Pintolândia, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), localizada na avenida Solon Rodrigues Pessoa, bairro Sílvio Botelho, zona oeste de Boa Vista. Foram confirmados 700 participantes para os cursos de Inglês, Espanhol, Informática e Enem/Vestibular e, até sexta-feira, 18, estarão abertas as inscrições para cursos preparatórios para concursos públicos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), destacou a importância de expandir as ações da Escola do Legislativo para outros bairros de Boa Vista. “Essa iniciativa significa muito para o Poder Legislativo porque, pela primeira vez na história da Assembleia, estamos ofertando cursos que vão facilitar a vida das pessoas, para que se preparem para o mercado de trabalho e ingressem nas universidades”, ressaltou.

Para participar não é cobrada taxa de inscrição e nem de mensalidade. Jalser Renier disse que a oferta desses cursos é uma oportunidade que as pessoas devem aproveitar, até por serem gratuitos. “É importante a educação no processo de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para o ingresso nas universidades. Ofertar esses cursos é uma forma das pessoas continuarem em busca de seus objetivos, para que no futuro tenham uma melhor qualidade de vida”, disse o presidente.

As aulas para os cursos de Inglês, Espanhol, Informática e Enem/Vestibular se iniciam nesta terça-feira, 15, nos turnos manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira. Para os cursos preparatórios para concursos públicos, os interessados devem se inscrever até sexta-feira, 18, na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios – Unidade Pintolândia.

Outras informações pelos telefones 95-4009-4834 e 98402-3402 e pelos e-mails escoladolegislativo@al.rr.leg.br e escoladolegislativocursos@al.rr.leg.br.

Edilson Rodrigues