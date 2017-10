Escola do Legislativo promove superaulão no bairro Silvio Botelho

A comunidade em geral e os alunos que estão se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibular e concurso público nos cursos promovidos pela Escola do Legislativo, terão neste sábado, 28, a partir das 14h30, um superaulão com três renomados professores que ministrarão português, matemática com ênfase em raciocínio lógico e história. São professores com amplo domínio nas disciplinas que vão ministrar e conhecedores de muitos ‘macetes’ que levam à compreensão e resolução das questões relativas aos concursos. O aulão será na unidade da Escola do Legislativo localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, 1.313, bairro Silvio Botelho.

“Serão três professores feras, renomados e reconhecidos, de alta competência nessas áreas específicas. Esse superaulão integra o macro projeto de intervenção sócio educacional da Escola do Legislativo, projeto ousado da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), com apoio da mesa-diretora. O presidente Jalser Renier (SD) tem um olhar especifico para a educação e acompanha com preocupação os rankings nacionais do nosso país, porque sabe da importância de potencializar a juventude e democratizar as formas de acesso à educação”, explicou a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo.

A disciplina de Língua Portuguesa será ministrada pelo professor Willer Lira, com larga experiência em cursinhos, questões típicas de vestibular e de concurso público. A aula de matemática será proferida pelo professor Abel Mangabeira, do Rio de Janeiro.

“Já tivemos um aulão com professor Abel e foi um sucesso. Mais uma vez ele, com seu amplo conhecimento, vai contribuir com esse projeto social, trazendo questões contextualizadas fazendo com que os alunos compreendam o método de leitura e interpretação, separação dos dados para identificar o que se pede. Esse é o ponto de mais conflito nas questões contextualizadas, porque além de exigir ampla interpretação, requer conhecimento específico”, disse a professora.

A aula de história será comandada pela professora Margarete Almeida, que tem mais de 20 anos no mercado. “É a primeira vez que ela contribuirá com esse projeto, mas com duas décadas de experiência em cursinhos preparatórios, não tenho dúvida que dará um show de conhecimento para os alunos, com o seu know how e carisma”, afirmou.

Marilena Freitas