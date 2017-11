Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos que se iniciam nesta semana

Ainda há vagas para quem tiver interesse em participar dos cursos de Matemática Básica, Direito Constitucional e Gramática, que se iniciam nesta semana. As aulas serão ministradas no horário da tarde, das 14h às 18h. As inscrições são feitas na sede da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, localizada na rua Sólon Rodrigues Pessoa, nº 1.313, no bairro Silvio Botelho, das 7h30 às 22h.

Conforme a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, o material para estudo elaborado pelos professores tem como base vários certames aplicados na cidade e em outras localidades da Federação. Na ocasião, os ‘concurseiros’ terão momentos para tirarem dúvidas, responderem questões e revisão de conteúdo. A proposta, segundo ela, é fazer com que os alunos compreendam, com mais facilidade, sobre o tema da aula.

“Esse é um papel fundamental da Escola do Legislativo, ampliar e democratizar cada vez mais para a população e para os servidores do Poder Legislativo, o acesso a cursos de formação, de aperfeiçoamento e de capacitação, aquilo que possa colocar em igualdade de condições todas as pessoas interessadas em concorrer a um concurso público dentro ou fora do estado”, comentou Leila.

Nesta terça-feira, 28, terá início o curso de Matemática Básica, que será ministrado pelo professor Abel Mangabeira. A ideia, segundo o docente, além de fazer com que os alunos absorvam conceitos básicos, é também tirar o medo para cálculos. “É voltado a qualquer pessoa que tenha vontade de destruir aqueles traumas, medos, fobias, que são naturais com a matemática”, contou.

Na quarta-feira, 29, começará o curso de Direito Constitucional, em que as aulas serão conduzidas pelo professor Júnior Vieira. A partir da próxima semana, o curso será as segundas-feiras. Ele afirmou que o Direito Constitucional é uma matéria importante para a vida do cidadão, pois a Constituição Federal estabelece a premissa de todas as relações do dia a dia. “O Direito Constitucional para concurso público é a matéria mais importante para qualquer banca em qualquer concurso, porque serve de premissa para outras matérias. Então, os alunos terão um curso que abordará direitos fundamentais e cidadania, a jurisprudência do STF [Supremo tribunal Federal] e questões de concurso público”, comentou.

E na quinta-feira (29), outro curso começará na Unidade Silvio Botelho. Dessa vez Willer Lira, professor de Língua Portuguesa, lecionará Gramática para os alunos, desde o conceito, interpretação em textos, com foco em questões de concursos público e vestibulares. As aulas acontecerão às quintas-feiras.

Yasmin Guedes