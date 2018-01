Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos que iniciam na próxima semana

Para quem busca qualificação nas áreas de informática, administração, técnicas de venda e até preparação para concursos públicos, a Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios – unidade Silvio Botelho, está com inscrições abertas para cursos, totalmente gratuitos, incluindo material didático, que iniciam na próxima semana.

A instituição tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente quando o assunto é arcar com as despesas de um curso de informática básica por exemplo. Em algumas escolas particulares que atuam no mercado de Boa Vista, o pacote inicial conforme levantamento realizado pela reportagem pode custar entre R$ 120 a 500 reais.

O jovem Vitor Renan, 19 anos, vende doce de leite para pagar o aluguel e suprir as demais necessidades da casa e da mulher, Elyjane da Silva, 20, que está grávida de sete meses. Na busca de um futuro melhor e mais confortável, ele já garantiu a inscrição dele para o curso de auxiliar administrativo que inicia no dia 22 e também a matrícula da Elyjane no curso de informática básica, com aulas que irão começar dia 24.

Renan explicou que procurou a Escola do Legislativo a partir da necessidade de se qualificar para conseguir um emprego, pois a situação financeira atual não apresenta saídas para que ele possa oferecer qualidade vida à família que está se formando a partir da chegada do filho do casal. Segundo ele, a ida a instituição também foi em razão de referência dada por colegas que já estudaram na Escola.

“Não tenho muitos cursos em meu currículo e também não posso pagar por um curso particular e por isso procurei a Escola do Legislativo e ainda trouxe minha esposa para estudar também. Estou terminando o ensino médio agora e quando finalizar o curso de auxiliar administrativo vou começar a distribuir currículos para tentar arrumar um bom trabalho”, espera o jovem.

Luiz Roberto de Matos, 22, já é aluno da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, ele fez o curso de informática básica e agora realizou a inscrição no treinamento de informática avançada para dar continuidade ao processo de aprendizado. O jovem tem planos de cursar faculdade de administração de empresas e fala sobre a qualidade do conteúdo que é ministrado nas aulas oferecidas pela Escola do Legislativo. “Escolhi esta instituição por se tratar de um local bom e de ótimos professores, com material de didático de qualidade. Tenho certeza que o conhecimento que estou adquirindo aqui será muito útil quando estiver na universidade”, considerou.

A diretora da Escola, Jane Benedetti, comentou que para realizar a inscrição em algum dos cursos disponíveis, basta ir a sede instituição levando uma cópia da carteira de identidade e comprovante de residência. “Ressaltamos ainda que aqueles que não conseguirem vagas, de imediato abrimos uma lista de espera e tão logo surja a oportunidade, ligamos para o candidato”, detalhou a diretora.

Para fazer a matrícula é preciso apresentar na recepção da Escola do Legislativo os documentos de identificação pessoal com foto e comprovante de residência. A Unidade Cursos Preparatórios funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, na rua Sólon Rodrigues Pessoa, 1313, bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista. Mais informações e detalhes podem ser obtidos por meio do telefone: (95) 98402-3402.

Cursos que iniciam na próxima semana e que estão com inscrições abertas

Curso | Vagas | Início | Dias | Horário

Técnicas de atendimento ao público | 120 | 22/01/18 | 2ª, 4ªe 6ª | 14h às 16h

Informática básica | 24 | 22/01/18 | 2ª, 4ª e 6ª | 8h às 10h

Informática intermediária | 24 | 22/01/18 | 2ª, 4ª e 6ª | 10h às 12h

Auxiliar administrativo | 50 | 22/01/18 | 2ª e 6ª | 14h às 18h

Informática básica | 24 | 23/01/18 | 3ª e 5ª | 10h às 12h

Informática básica | 24 | 23/01/18 | 3ª e 5ª | 14h às 16h

Informática básica | 24 | 23/01/18 | 3ª e 5ª | 16h às 18h

Auxiliar administrativo | 50 | 29/01/18 | 2ª e 6ª | 14h às 18h

Espanhol básico | 120 | 01/02/18 | 3ª e 5ª | 8h às 10h

Espanhol básico | 120 | 01/02/18 | 3ª e 5ª | 10h às 12h

Arte de falar em público | 120 | 05/02/18 | 2ª e 4ª | 14h às 18h

Técnicas de vendas | 120 | 06/02/18 | 2ª e 4ª | 14h às 18h

Auxiliar administrativo | 50 | 19/02/18 | 2ª a 6ª | 14h às 18h

Matemática básica | 140 | 20/02/018 | 3ª e 6ª | 18h às 22h

Português para concurso | 140 | 21/02/18 | 4ª | 14h às18h

