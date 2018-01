Escola do Legislativo em Alto Alegre oferece cursos de língua estrangeira e informática

A Escola do Legislativo chegou ao município de Alto Alegre há pouco mais de dois meses e começou a colher frutos do desempenho de alunos matriculados nas modalidades de Inglês, Espanhol e Informática. O órgão, ligado ao Poder Legislativo, fica no Núcleo Avançado da Assembleia e atende crianças, jovens, adultos, de 4 a 40 anos.

O estudante Lucas Santos, de 13 anos, ao saber sobre a implantação do programa na cidade, pediu para que seus pais fizessem sua matrícula no curso de Inglês. “É uma língua muito sofisticada e que acho muito bonita de se aprender”, e contou que para facilitar o aprendizado, costuma assistir filmes estrangeiros e escutar músicas em inglês.

“Também gosto de séries e tudo que traz um pouco dessa cultura americana que gosto muito. Gosto muito de cantar e busco isso através das músicas”, explicou. E no dia a dia, Lucas procura executar o que aprende como cumprimentar em inglês, How are you? Good morning, good afternoon, good nigth.

As aulas de inglês são lecionadas para turmas formadas entre 25 e 30 alunos. A professora Rosa Gomes comentou que o Núcleo Avançado da Assembleia Legislativa em Alto Alegre chegou em um bom momento, pois está dando a oportunidade aos alunos adquirirem conhecimento, por meio da Educação. “Estou feliz por fazer parte desse projeto e mais feliz ainda por perceber o interesse dos meus alunos pelas aulas e o rendimento deles tem sido excelente”, contou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), disse que sempre acreditou que a Educação é um dos meios para que as pessoas busquem melhores condições de vida. “Que bom que em Alto Alegre o Núcleo Avançado da Assembleia está dando resultados positivos, não só para o Poder Legislativo, mas em especial para a população desse município, que é nosso público alvo com esses programas. E em breve serão implantados em outros municípios”, afirmou.

Atualmente, a Escola do Legislativo possui 906 inscritos sendo: 106 em espanhol, 420 em informática e 380 em inglês. Para a coordenadora, Marcele Neves, este é um momento único e que a comunidade precisa aproveitar. “Em geral, está sendo bem aceita pela população”, contou.

Yasmin Guedes