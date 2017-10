Escola do Legislativo capacita professores e comunidade em ação em Caracaraí

Três palestras marcaram a participação da Escola do Legislativo na realização do programa ‘Assembleia ao Seu Alcance’, na cidade de Caracaraí nesta quinta-feira (19), promovido pela Assembleia Legislativa de Roraima. Os temas abordados tiveram como público alvo professores das redes estadual e municipal de ensino, bem como agricultores e comunidade em geral.

A coordenadora pedagógica Irenice dos Santos participou da palestra ‘Educação Municipal: O Currículo Escolar e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)’ para futuramente disseminar conhecimento entre os colegas de profissão. “Busco mais conhecimentos porque faz muito tempo que trabalho na área da educação então nada mais justo do que ter mais aprendizado e repassar para os amigos. Na educação, priorizo qualidade e não quantidade”, confessou a docente.

Sobre o tema, acredita que é necessário a atualização das informações sobre a BNCC para que o trabalho nas instituições de ensinam andem de maneira coerente e correta. “A base curricular hoje em dia é muito importante, não só para nós professores, mas para quem atua em outras áreas”, frisou.

Ao todo, cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas nos três encontros e, na oportunidade, tiveram a chance de sanar dúvidas e traçar futuras estratégias para aplicar no dia a dia.

Débora Strucker foi uma das palestrantes. Com a temática ‘A Educação Ambiental no Contexto Escolar e na Comunidade’, a proposta foi fomentar a percepção dos participantes sobre um dos temas mais debatidos no planeta. “Nessa palestra, mostramos a educação ambiental em todos os meios nas escolas e, dessa forma, abranger para comunidade”, contou.

“A Escola do Legislativo, de acordo com o seu objetivo, trouxe para Caracaraí palestras educacionais e palestras voltadas para o empreendedorismo e inovação tecnológica”, explicou a diretora da instituição, Leila Perussolo. Disse ainda que essa é a preocupação do Poder Legislativo, levar educação para todos os cantos do Estado. A última palestra, ocorrida a tarde, foi sobre ‘Empreendedorismo e Inovação’, direcionada a agricultores e moradores da região.

Yasmin Guedes