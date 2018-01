Escola do Legislativo abre mais de mil vagas para cursos de capacitação

Em um cenário competitivo, o profissional que estiver qualificado conseguirá enxergar oportunidades e garantir um lugar no mercado de trabalho. E para incentivar essas pessoas que buscam a valorização por meio da qualificação profissional, a Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), iniciou o ano oferecendo mais de mil vagas em 12 cursos, totalmente gratuitos.

As inscrições iniciaram em 15 de dezembro de 2017 e seguem até o final do mês de janeiro, ou enquanto houver vagas disponíveis. Podem ser feitas na sede da Escola, localizada na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, 1313 – bairro Silvio Botelho, das 7h30 às 22h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (95) 98402-3402.

Um exemplo de preocupação com o aperfeiçoamento profissional é a assistente social Maria do Carmo Trajano, 35, moradora do bairro Pintolândia, que aproveitou para se inscrever em três cursos, espanhol, arte de falar em público e auxiliar de administrativo. “É uma oportunidade que estamos tendo. Fazer esses cursos de forma gratuita foi a melhor coisa que poderia acontecer nesse início de ano, e as expectativas são as melhores, principalmente com as aulas de espanhol, pois existem muitos estrangeiros em nosso Estado”, destacou.

A dona de casa Gerlane dos Santos, 21 anos, está grávida do segundo filho e já pensa no futuro. Ela fez a inscrição para quatro cursos oferecidos pela instituição de ensino do Poder Legislativo. “Vou estudar inglês, espanhol, auxiliar administrativo e informática, pois não está fácil arrumar emprego e por isso precisamos estar capacitados. É uma oportunidade maravilhosa para quem precisa estudar”, reforçou a jovem.

A diretora da Escola do Legislativo Cursos Preparatórios, Jane Benedetti, explicou que não só os cursos são gratuitos, mas todo o material didático utilizado nas aulas. “A Escola está a todo vapor, temos cursos iniciando a partir da próxima segunda-feira, e para se inscrever basta trazer o comprovante de residência e uma cópia da carteira de identidade”, detalhou. Na segunda-feira, 8, se inicia o curso Técnicas em Vendas, e na terça-feira, 9 o de Auxiliar Administrativo.

Conheça os cursos que estão com as inscrições abertas e saibam os dias e horários das aulas:

Curso | Vagas | Início | Dias | Horário | Carga horária

Técnicas de vendas | 120 | 08/01/18 | 2ª e 4ª | 14h às 18h | 8h

Informática intermediária | 24 | 08/01/18 | 2ª, 4ª e 6ª | 16h às 18h | 30h

Informática avançada | 24 | 08/01/18 | 2ª, 4ª e 6ª | 16h às 18h | 30h

Informática intermediária | 24 | 09/01/18 | 3ª e 5ª | 08h às10h | 30h

Auxiliar administrativo | 50 | 08/01/18 | 3ª, 5ª e 6ª | 14h às 18h | 20h

Empreendedores do futuro | 120 | 15/01/18 | 2ª, 3ª e 4ª | 14h às 18h | 12h

Código de Defesa do Consumidor | 50 |15/01/18 | 2ª e 6ª | 08h às 12h | 20h

Inglês básico | 120 | 15/01/18 | 2ª e 4ª | 08h às 10h | 40h

Inglês intermediário | 120 | 15/01/18 | 2ª e 4ª | 10h às 12h | 40h

Arte de falar em público | 120 | 15/01/18 | 2ª e 4ª | 14h às 18h | 08h

Inglês intermediário | 120 | 18/01/18 | 3ª e 5ª | 14h às 16h | 60h

Técnicas de atendimento ao público | 120 | 22/01/18 | 2ª, 4ªe 6ª | 14h às 16h | 20h

Informática básica | 24 | 22/01/18 | 2ª, 4ªe 6ª | 08h às 10h | 60h

Informática intermediária | 24 | 22/01/18 | 2ª, 4ªe 6ª | 10h às 12h | 40h

Auxiliar administrativo | 50 | 22/01/18 | 2ª e 6ª | 14h às 18h | 20h

Espanhol básico | 120 | 01/02/18 | 3ª e 5ª | 08h às 10h | 60h

Espanhol básico | 120 | 01/02/18 | 3ª e 5ª | 10h às 12h | 60h

Tarsira Rodrigues