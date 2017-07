Escola do Legislativo abre inscrições para cursos voltados a servidores públicos

A Escola do Legislativo, órgão da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Programa de Valorização do Servidor, está com inscrições abertas para cursos e oficinas de capacitação voltadas para servidores do Poder Legislativo. São mais de 200 vagas divididas em oito capacitações, com carga horária de 8 a 60 horas.

Foram ofertadas vagas para: Contratos e Licitações na Administração Pública – básica (30h); Técnicas de Atendimento ao Cliente (20h); Oficina de Liderança e Motivação (8h); Oficina de Autoestima (8h); Contabilidade Pública (60h); Ética na Administração Pública (12h); Crimes contra a Administração Pública (30h); e Atualização em Direito Administrativo (30h).

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), afirmou que a Mesa Diretora tem feito um trabalho de valorização de servidores e ofertado condições para que estes se capacitem. “Você não pode trabalhar numa instituição sem valorizar os seus profissionais. A Mesa Diretora se preocupa com isso por que o profissional precisa ser reconhecido e, segundo, porque a instituição acaba ganhando com isso”, contou.

Para a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, essa política de gestão tem um olhar diferenciado e direcionado aos servidores e que, em breve, refletirá nas demandas dos serviços internos e no atendimento a comunidade em geral. “Participando dos cursos, eles estarão participando desse processo de desenvolvimento profissional porque essa é uma exigência de todas as áreas, de todos os ambientes de trabalho”, completou.

O foco dos cursos, segundo Leila, gira em torno das necessidades apresentadas pelos próprios servidores durante ações da Escola do Legislativo no primeiro semestre.

Outros temas serão trabalhados ao longo do ano como Direito Eleitoral, Constitucional, de Família, Redação Oficial, Relação Interpessoal, Raciocínio Lógico, Cerimonial, Taquigrafia, entre outros. “É uma política de gestão, valorização e reconhecimento dos servidores. São cursos livres, curso de aperfeiçoamento e qualificação para o local de trabalho”, disse Leila ao complementar que ao final de cada curso, todos os participantes que estiverem mais de 75% de participação.

PÓS

E, pela primeira vez, a Assembleia Legislativa de Roraima ofertará cursos de pós-graduação para os servidores do Poder Legislativo. Conforme explicou o presidente Jalser Renier, o Legislativo lançará um edital para abrir a oportunidade de acesso a cursos de especialização.

Yasmin Guedes

Leila Perussolo – Foto: Platão Arantes