Escola do Legislativo abre inscrições para cursos que acontecem em fevereiro

Estão abertas, desde esta segunda-feira, 15, as inscrições para os cursos de ‘Matemática Básica’, com o professor Abel Mangabeira, e ‘Português para concurso’, com professor Willer Lira, e as aulas iniciam nos dias 20 e 21 de fevereiro, respectivamente, no prédio da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, localizado na rua Solón Rodrigues Pessoa, nº 1.313, zona Oeste de Boa Vista.

Para fazer a matrícula em um ou nos dois cursos, o candidato precisa apresentar na recepção da Escola do Legislativo os documentos de identificação pessoal com foto, comprovante de residência e o número do CPF. A Unidade Silvio Botelho funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Em 2017, mais de 230 pessoas passaram pela primeira edição dos dois cursos. O de Matemática Básica, por exemplo, é voltada para qualquer pessoa com desejo de sanar a dificuldade na compreensão de questões matemáticas, para quem vai prestar um concurso público ou até mesmo para estudantes focados em vestibulares e a esperada prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

“O primeiro curso foi um sucesso. Muitas pessoas saíram beneficiadas com aulas de cinco encontros e agora ampliei a carga horária, faremos em oito encontros e vou trabalhar assuntos básicos da matemática, resgatar a base”, explicou o professor de Matemática Básica, Abel Mangabeira.

Entre os assuntos abordados pelo docente estará operações fundamentais, com frações, números decimais, dízimas periódicas, razão, proporção, regra de três, entre outros. “São elementos que sempre caem em concurso”, complementou Mangabeira.

Para o professor Willer Lira, a Escola do Legislativo tem feito um papel importante na questão da educação aberta à comunidade. O curso, com duração de 40 horas, terá como base, a resolução de questões importantes aplicadas em certames regionais e nacionais, para melhor compreensão do conteúdo. “Dentro do curso conseguirei aprimorar os principais tópicos da gramática, desde morfologia, sintaxe, aos assuntos mais completos”, disse ele.

O curso de ‘Matemática Básica’ iniciará no dia 20 de fevereiro, com término em 20 de março. As aulas acontecerão as terças e sextas-feiras, das 18h às 22h. Já o de ‘Português para concurso público’, começará no dia 21 de fevereiro com previsão para terminar no mês de abril, com encontro todas as quintas-feiras, das 14h às 18h.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, diferente da primeira edição, houve uma extensão no número de vagas para atender ainda mais a demanda da Unidade Silvio Botelho. “Foram cursos positivos para comunidade e para Escola. Tivemos uma demanda muito grande, uma procura com inscrições efetivadas e participantes que concluíram cursos de forma satisfatória por isso está sendo feita as reedições desses cursos porque é um curso que atende a necessidade da comunidade”, contou a diretora.

No perfil de quem procura esse tipo de curso, destacou Leila, estão pessoas que querem aprimorar o que aprenderam ou estão em busca de conhecer macetes para aplicarem na hora das provas. “São dois temas de grande importância e sabemos que, em termos de educação no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande na aprendizagem dos conteúdos nas disciplinas de matemática e português”, confessou.

“Algumas pessoas procuraram a Escola para reforçar o que já sabiam, para revisar conteúdo, outros procuram porque é, realmente, uma parte deficitária de conhecimentos que veem se acumulando da educação básica. Alguns casos até mesmo de pessoas que passaram nas faculdades”, pontuou Leila Perussolo.

Yasmin Guedes