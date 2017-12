Escola do Legislativo abre inscrições para cursos e capacitações

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, já está com inscrições abertas para os cursos de Inglês Básico e Intermediário, Espanhol Básico, Informática Básica e Intermediária e capacitações nas áreas Técnicas de Vendas, Arte de Falar em Público e Auxiliar Administrativo. As aulas terão início no mês de janeiro.

Para se inscrever, os interessados precisam procurar a Escola do Legislativo, no bairro Silvio Botelho, na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, nº 1.313, zona Oeste de Boa Vista. A instituição funciona das 7h30 às 22h e mais informações também podem ser obtidas por meio do telefone (95) 98402-3402.

Segundo a diretora da instituição, Leila Perussolo, o quantitativo de vagas varia de acordo com a demanda. “Os cursos de inglês e espanhol, que estão sendo ofertados para janeiro, têm a capacidade de 120 alunos. Para os demais cursos a demanda de atendimento varia de 40 a 60 estudantes conforme a procura”, disse.

Leila explicou também que a instituição está encerrando as atividades em 2017 com resultados positivos. “Na Unidade do Silvio Botelho tivemos mais de duas mil pessoas inscritas, participando dos cursos e capacitações. Realizamos 16 turmas de informática básica, intermediária e avançada, com 24 alunos em cada uma. Foram 80 participantes no espanhol básico e 23 alunos de inglês básico”, detalhou.

A Escola do Legislativo realizou ainda disciplinas específicas como Matemática Básica, com professor Abel Mangabeira; Gramática, com Willer Lira, e Direito Constitucional, com o professor Júnior Vieira, todos direcionados a concursos públicos. Foram realizados também sete aulões em Boa Vista e oito na Unidade localizada no município de Alto Alegre.

Tarsira Rodrigues