Escola do Legislativo abre inscrições para cursos de inglês e informática

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, localizada no bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista, está com inscrições abertas para diversos cursos, que podem ser feitas na própria instituição, das 7h30 às 22h.

Estão sendo ofertadas 130 vagas para o curso de Inglês Básico, com aulas previstas para o dia 8 de novembro; 200 vagas para Informática Básica e Avançada, com início das aulas para o dia 13 de novembro; e o para o curso de Organização Pessoal e Produtividade, são 20 vagas e as aulas devem começar no dia 23 de novembro.

A coordenadora da unidade, Jane Benedetti, explicou que as inscrições, assim como os cursos são gratuitos e o candidato precisa levar apenas a Carteira de Identidade e um comprovante de residência para fazer o cadastro e integrar uma das turmas desejadas. “São cursos com qualidade, professores excelentes e com o material didático para estudo totalmente grátis. As inscrições seguem até o preenchimento de todas as vagas”, reforçou.

Preparatórios

Jane adiantou ainda que a Escola do Legislativo também está com inscrições abertas para aulas direcionadas para a segunda etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e para concursos, com turmas manhã e noite.

A Escola do Legislativo funciona na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, 1313 – bairro Silvio Botelho, das 7h30 às 22h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (95) 98402-3402.

Tarsira Rodrigues