Escola do Legislativo abre inscrições para curso de gramática no Sílvio Botelho

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Sílvio Botelho, zona Oeste da cidade, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Gramática, com o professor Willer Lira. As aulas acontecerão às quintas-feiras, a partir do dia 30 de novembro.

Os interessados podem procurar a sede da Unidade, localizada na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, nº 1.313, no bairro Sílvio Botelho, das 7h30 às 22h, munidos de documento com foto. Ao todo, o curso terá carga horária de 20h, sendo das 14h às 18h e ministradas na Escola do Legislativo da Unidade Sílvio Botelho. Estão sendo ofertadas 120 vagas.

O foco é preparar cidadãos para vestibulares e concursos públicos. Todos receberão material com o conteúdo programático das aulas. “O assunto de gramática, de Português, é sempre um problema para todo mundo e a ideia é que a gente consiga abranger um público muito grande e que possa ser bem variado entre alunos de vestibular, Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] e concurso público”, explica o professor Willer Lira.

Ele defende ainda a necessidade de trabalhar mais as questões de gramática e, assim, fazer com que a pessoa pontue mais na hora da prova. “Trabalhar com questões faz com que você evolua quanto ao modo de escrever, de se comunicar, então o Português é vital, não só para questões de prova, pra tudo nessa vida”, complementa.

Yasmin Guedes