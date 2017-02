Escola do Atleta: rematrículas poderão ser feitas até quarta-feira

O período de rematrícula da Escola do Atleta para 2017 está próximo de acabar. Os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes que participaram do projeto em 2016, tanto no futebol como na ginástica rítmica, podem efetuar a rematrícula nesta terça, 14, e quarta-feira, 15, nos polos onde os filhos já frequentavam as aulas: para o futebol, no Estádio Ribeirão, Campo Rei Pelé e Campo Rei Careca, e para as meninas da ginástica rítmica, na sede da Rede Cidadania Atenção Especial, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

A rematrícula também continua sendo realizada na Coordenadoria de Esportes, na sala 19, da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), das 8h às 13h e das 15h às 17h30. É preciso levar o comprovante de residência atualizado e a declaração escolar.

“Por meio deste projeto, o Governo do Estado transmite os valores do esporte para a vida desses meninos, contribuindo de forma positiva na formação como cidadãos”, explicou a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

Após esse período, serão definidas quantas vagas estarão disponíveis e, entre os dias 20 a 22 de fevereiro, estarão disponíveis as novas inscrições em Boa Vista, e no dia 21 em Rorainópolis. As aulas das duas modalidades terão início no dia 06 de março.

Escola do Atleta

É o maior programa social de Roraima, que promove a educação e cidadania por meio do esporte. Encerrou 2016 com 774 crianças e adolescentes, de 9 a 16 anos, atendidos nas modalidades futebol – sendo 529 na capital – e 95 meninas na ginástica rítmica, com idades entre 6 e 17 anos. Em 2016, o projeto se expandiu e iniciou as atividades no interior do Estado, no município de Rorainópolis, onde 150 meninos são atendidos nas aulas de futebol.

Simone Cesário