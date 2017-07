Escola do Atleta participa de torneio de Ginástica Rítmica

A Ginástica Rítmica vai estar em evidência em Roraima nos próximos dias. De 6 a 9 de julho, no Ginásio Hélio Campos, ocorre o Torneio Regional de Ginástica Rítmica, evento realizado pela Federação Roraimense de Ginástica Rítmica. A competição tem atletas de Roraima, Rondônia, Amazonas e Pará. E comprovando a importância que a Escola do Atleta tem conquistado na categoria, será a única entidade da competição com atletas participantes em todas as categorias de provas.

Das 115 atletas da competição, 25 são alunas da Escola do Atleta, que disputam quatro categorias: pré-infantil (9 e 10 anos), infantil (11 e 12 anos), juvenil (13 e 15 anos) e adulto (a partir de 16 anos).

Uma dessas alunas é Gabrielle Miranda Mendes, de nove anos, que participa da Escola do Atleta desde 2015. Ela conta que o mais gosta no esporte é aprender coisas novas e garante que foram muitos aprendizados, tanto no âmbito esportivo como pessoal. “Aprendi a ter mais disciplina e a obedecer, e meu corpo agora está mais flexível”.

Mesmo ansiosa com a primeira competição oficial que vai participar, Gabrielle está confiante. “Treinei muito e estou preparada. Se conseguir a medalha, vou lembrar de tudo o que aprendi até aqui”.

A abertura do evento será no dia 6, a partir das 19h30, e as competições terão início no dia 7, às 14h. O encerramento, com a premiação geral, será no dia 9, às 12h30.

As atletas classificadas participarão na competição nacional, que será realizada em outubro, em Chapecó (SC).

A coordenadora da Rede Cidadania Esportes, Caroline Maduro, ressalta que se trata de uma oportunidade para as meninas da Escola do Atleta mostrarem o aprendizado e a evolução no esporte, além da experiência de interagir com ginastas de outros Estados. “É um evento que reunirá todos os Estados da região Norte, por isso será um momento em que também poderão aprimorar conhecimentos. Além disso, toda a dedicação que tiveram até agora poderá resultar em uma participação na competição nacional. Estamos muito felizes em participar”.

A Escola do Atleta hoje atende 210 meninas de 9 a 17 anos na modalidade de Ginástica Rítmica, sendo 179 em Boa Vista e 31 em Rorainópolis.

Simone Cesário