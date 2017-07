Escola do Atleta: pais de alunos participam de oficinas sobre confecção de jogos pedagógicos

Para estimular os filhos a resgatar as brincadeiras com jogos e outras atividades recreativas pedagógicas, os pais de alunos da Escola do Atleta, projeto da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), participaram na manhã deste sábado, 22, de oficinas para ensinar a desenvolver atividades pedagógicas recreativas. A atividade promovida pelo Cepeam (Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia) integra as ações sociais do programa de esgotamento sanitário que está sendo realizado em toda a cidade.

A manhã foi dedicada à realização de três oficinas: a primeira sobre como confeccionar jogos pedagógicos com materiais recicláveis e as outras duas sobre como planejar e executar atividades de recreação educativa. Os participantes foram divididos em grupos para cada uma das oficinas e, ao final, todos compartilharam as experiências do que aprenderam.

Mesmo depois de trabalhar a noite toda, o operador de tráfego aéreo Edmilson Figueiredo dos Reis, que tem três filhos praticantes do futebol na Escola do Atleta, não perdeu a oportunidade de adquirir mais conhecimento para colocar em prática com os filhos. “Eles estão no projeto desde 2015 e adoram. E eu também sei da importância dessas ações que envolvem a família, por isso, até hoje não perdi nenhum encontro que foi realizado para os pais. Então não seria hoje que eu iria perder”, garante o dedicado pai.

A auxiliar de educação Clemildes da Silva Aleijo, que também tem o filho de nove anos nas aulas de futebol do Campo Rei Pelé, sabe da importância da integração da família. “Meu filho começou este ano e está adorando. É o segundo encontro com os pais de que participo e sempre nos passam informações interessantes. O que aprender nessa oficina posso desenvolver em casa”.

A coordenadora da Escola do Atleta, Caroline Maduro, destaca a importância desses momentos de integração da família. “Essa ação contribui para a troca de experiências e reforça a responsabilidade social do Governo do Estado, sempre comprometido com as famílias dos nossos alunos-atletas”.

Já a técnica-social do Cepeam,Tilcia Kelen, enfatiza que “é mais um momento de capacitação e sensibilização dos pais sobre a importância de resgatar brincadeiras educativas e o resgate cultural, que também foi trabalhado com os participantes”.

Simone Cesário