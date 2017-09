Escola do Atleta: aulas de natação começam no mês de outubro

A natação, nova modalidade da Escola do Atleta, terá início no dia 3 de outubro, no Colégio Militar Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, e atenderá 90 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Os interessados que ainda não garantiram a matrícula, podem aproveitar as últimas vagas disponíveis no período matutino.

A natação atenderá a comunidade em geral, e aqueles que já garantiram uma vaga passaram pelo exame médico nesta sexta-feira (22), para que fosse feita uma avaliação física e a liberação para iniciar a prática esportiva.

A cuidadora de alunos Maria Dominga de Souza levou os dois filhos: Gustavo, de 16 anos, e Everton, de 12 anos, para serem avaliados. “Estou feliz com a oportunidade, porque sempre tive vontade de que meus filhos praticassem natação, tanto para segurança deles como, quem sabe, começarem a competir”, garantiu a mãe.

A coordenadora da Rede Cidadania Esportes, Caroline Maduro, explicou que a abertura de um novo pólo e início de uma nova modalidade é uma comprovação de que o projeto tem atendido o objetivo junto às crianças e adolescentes de todo o Estado. “Estamos oportunizando a prática esportiva a mais crianças, além da inclusão social e a formação de cidadãos por meio dos valores do esporte. Este é mais um compromisso da governadora Suely Campos com a juventude e com o esporte de Roraima”.

Vagas

Aqueles que têm interesse, mas ainda não garantiram a matrícula na natação, ainda dá tempo – há vagas disponíveis no período matutino. Os pais ou responsáveis devem procurar a sala 19, da Setrabes, das 8h às 17h, levando os seguintes documentos:

– Duas fotos 3×4

– Declaração escolar

– Comprovante de residência

– Cópia do RG ou certidão de nascimento da criança

– Cartão de vacinação

Escola do Atleta

Programa que tem a proposta de formar cidadãos por meio dos valores do esporte, que atende 775 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Em Boa Vista, além do novo pólo no Colégio Militar Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, são outros três em funcionamento nas modalidades de Futebol e Ginástica Rítmica.

Já em Rorainópolis, além do futebol e ginástica rítmica, os alunos contam com o karatê. A Rede Cidadania Esporte oferece ainda a Escola de Pais, que faz o acompanhamento do atleta junto aos familiares a fim de promover a interação da família e, assim, o melhor rendimento do aluno não apenas como atleta, mas também como cidadão.

Simone Cesário