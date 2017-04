Escola de Música encerra programação de aniversário com shows

Os 34 anos da Emurr (Escola de Música de Roraima) foram comemorados nessa terça-feira, 25, com programação durante todo o dia. As apresentações contaram com a participação de alunos, ex-alunos, professores e os artistas Eliakin Rufino e Euterpe.

A gestora da Emurr, Dorly Guerra, destacou o ensino musical em Roraima. “Comecei aqui em 1991, tínhamos uns 100 alunos matriculados. Quando deixei a direção em 1995, já tínhamos mais de 400 alunos. Passei 12 anos fora e retornei em 2009. Nosso objetivo é formar profissionais na área musical, desenvolver o ensino de música no Estado”, explicou.

Segundo ela, a comunidade procura bastante à instituição. “A Escola tem esse papel na formação e, já temos frutos desse trabalho. São cantores populares, instrumentistas, músicos que tocam em várias bandas. Alegra-nos ver que a escola tem contribuído na formação musical no Estado”, disse.

Feliz com a celebração dos 34 anos da Escola, a ex-aluna, Lilyane Lopes, maestrina da Orquestra Sinfônica da Escola, conta que a Escola de Música fez parte da infância dela. “Comecei bem pequena. Essa Escola é responsável pela minha formação. Pelo meu caráter. Toda a base musical que eu tive foi aqui. Meu coração está aqui nessa escola”, ressaltou.

Para o cantor, compositor e professor Sérgio Barros, professor da EMURR desde 1990, nesses 34 anos, a Escola de Música “foi um vetor importante para alavancar o desenvolvimento musical do Estado, sendo responsável por vários músicos que por ela passaram”, observou.

A escola recebe alunos a partir de sete anos de idade. Para Auzenira Mourão, mãe de dois alunos da Escola, a música é tudo para a família. “Faz parte da nossa rotina, são dois filhos que estudam aqui na Escola”, disse.

Alegria revelada pela filha de Auzenira, Valentina Mourão, 9 anos, aluna de violino. “O que eu mais gosto é quando eu tenho uma meta para cumprir no instrumento e eu consigo alcançar, e ultrapassar”, disse .

Emurr

A Escola de Musica foi criada por meio do Decreto 107, de 22 de dezembro de 1983, pelo então governador Vicente de Magalhães Morais. Inicialmente, foi instalada provisoriamente em uma casa na Rua Coronel Pinto, e destinava-se a promover cursos de aprimoramento e técnicas musicais. Em setembro de 1988, passou a ocupar a sede própria, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Parque Anauá.

Atualmente, a instituição conta com 28 professores, 13 servidores de apoio e administrativos, e atende a 1.430 alunos. Oferece atendimento também, para alunos portadores de necessidades especiais. São 18 modalidades instrumentais para prática, além de aulas teóricas e de canto coral.

Vânia Coelho