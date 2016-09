Escola Centenário comemora 25 anos com grande festa

No alto de seus 25 anos, a Escola Municipal Centenário de Boa Vista comemorou sua história com uma festa que reuniu alunos, professores e todas as gestoras que por lá passaram. O evento aconteceu na tarde desta segunda-feira, 05, e foi marcado por apresentações culturais promovidas pelos alunos e pela Banda Municipal do Instituto Boa Vista de Música (IBVM).

O tema da festa foi “Diversidade Cultural em Boa Vista”, onde as crianças falaram da influência das regiões brasileiras e dos países que fazem fronteira com Roraima. Na programação estava o coral da Escola Centenário, composto por alunos que interpretaram canções infantis e do folclore brasileiro. O projeto que foi iniciado neste ano, conta com cerca de dez vozes.

A Banda Municipal tocou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Boa Vista, além de canções contemporâneas. Foi também responsável por cantar, junto com todos os participantes da festa, o tradicional “Parabéns para Você”, sob diversos estilos que foram do jazz ao samba.

De acordo com a gestora, Adones Lídia Meneses, hoje a escola tem ótimo nível de qualidade graças ao trabalho de todos os gestores, professores e servidores que por lá passaram e que até hoje contribuem com melhorias.

“Nenhum trabalho pode ser feito com qualidade sem que haja dedicação, amor e esforço. Todos os que passaram por essa escola e a equipe que hoje se encontra fizeram muito bem isso. O reconhecimento da população é visível no rosto de cada pai e de cada criança que é atendida pela escola”, disse.

A secretária municipal Lucivane Freitas participou da festa de comemoração. Para ela, a Escola Centenário se destaca pela qualidade de ensino e pela motivação de seus servidores em contribuir com a sociedade. “Tenho certeza que muitos saíram desta escola prontos para a vida, para o mercado de trabalho e para os desafios que todos nós enfrentamos. E isso só pôde ser possível graças ao trabalho de cada professor, gestor, zelador e todos que fazem a escola caminhar”, frisou.

A Escola Centenário foi criada em 1991 em homenagem aos 100 anos da cidade de Boa Vista. A instituição de ensino oferece um ambiente democrático favorável a integração social, tendo em sua estrutura a missão de proporcionar um ensino inclusivo de qualidade, pautado em valores morais, éticos, étnico-racial e espirituais, aspectos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos com a sociedade. A escola atende a comunidade do bairro Aparecida e bairros vizinhos e atualmente conta com 520 alunos, da educação infantil ao ensino fundamental.

Fábio Cavalcante