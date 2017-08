Equipes da Operação Tapa Buracos recuperam ruas e avenidas de Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista tem mantido o ritmo de trabalho intenso com as ações da Patrulha da Chuva no período do inverno. São diversas frentes de trabalho. Uma delas é com a Operação Tapa Buracos, que mesmo com as condições climáticas desfavoráveis, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente atua diariamente na recuperação das vias mais danificadas pelas ações do tempo.

Avenidas que suportam grande tráfego de veículos estão sendo contempladas com o serviço de tapa buracos, como é o caso das avenidas Mário Homem de Melo e Carlos Pereira de Melo, esta última, no trecho que compreende os bairros União e Santa Tereza, onde havia maior desgaste da camada asfáltica. Em junho, foram utilizadas cerca de 600 toneladas de asfalto na recuperação das vias.

Nos meses de abril, maio e junho, período de maior incidência de chuvas em todo o Estado, a prefeitura, por meio da Operação Tapa Buracos, passou por vários bairros sendo que alguns deles por mais de uma vez, totalizando 106 visitas e 309 ruas e avenidas recuperadas.

A Patrulha da Chuva executa diariamente diversos serviços que diminuem os transtornos neste período, dentre eles: serviços de limpeza, recolhimento de galhadas e entulhos, limpeza bocas de lobo, canais, roço, capina, roço mecânico, varrição mecanizada, catação, limpeza nas feiras e praças da cidade, varrição manual diurna e noturna e retirada de lixo do rio Branco.

O reforço nesses serviços visa evitar o acúmulo de água no período chuvoso, evitando assim a proliferação de mosquito, além de garantir que o lixo não entupa bueiros, tome conta das valas e vá parar em córregos e igarapés. Apenas em junho, foram retiradas mais de 10 mil toneladas de lixo, entulho e galhadas das ruas de Boa Vista e, em julho, mais de 9 mil toneladas. Na última ação nas margens do rio Branco, foram retiradas cerca de 5 toneladas de lixo.

“Cuidar da cidade é um dever de todos. Mudar e melhorar uma cidade não é uma tarefa fácil, mas a gestão municipal trabalha com muito compromisso e planejamento. As equipes da Patrulha da Chuva atuam diariamente em vários pontos da capital, seguindo uma programação para que possamos atender todos os bairros”, garantiu o secretário municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Daniel Peixoto.

Shirléia Rios