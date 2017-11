Equipe do Sinpol embarca nesta quarta-feira para duas competições em Manaus

A equipe de Natação e Maratonas Aquáticas do Sinpol, patrocinada pela Cultura Inglesa, Ecopark e Pátio da Frutas, embarcará nesta quarta-feira, 29, para a cidade de Manaus-AM, onde participará de dois eventos: o Campeonato Estadual de Natação do Amazonas e o Rio Negro Challenge de Maratonas Aquáticas.

O Campeonato Estadual de Natação do Amazonas, será realizado em 4 etapas , nos dias 1 e 2 de dezembro , de manhã e à tarde, na piscina Olímpica do Clube do Trabalhador, Sesi-AM. O evento terá todas as provas oficiais da FINA de natação.

O evento Rio Negro Challenge, em homenagem a semana da Marinha do Brasil, será realizado no domingo, 3, na praia da Ponta Negra, e contará com 4 provas distintas.

O Circuito Curumim com 500m de percurso para atletas 8 a 13 anos, na qual participarão as atletas Kamilli e Isabelle.

A Maratona Aquática Amazonas com percursos de 1,5Km e 3,0Km.

E a mais tradicional prova da região norte, Travessia Almirante Tamandaré, com 8,5Km de percurso, cruzando o rio negro. O atleta Flavio Monteito, que participará desta prova, é o atual Campeão da Travessia Almirante Tamandaré 2016.

Roraima já tem 3 vitórias nesta prova, em 2010 e 2012 , com Silvio Roberto Monteiro, irmão de Flavio, e em 2016.

A equipe será composta dos seguintes atletas:

Flavio Monteiro, Projeto Bolsa Atleta da Prefeitura de Boa Vista/FETEC, e Projeto Vale Pró Atleta da UFRR, patrocinado pelo Ecopark, Kumon, Cultura Inglesa, Academia Z&K e Academia NewGym.

Greyke Terra, Projeto Bolsa Atleta da Prefeitura de Boa Vista/FETEC e Ecopark

Alvaro Barbosa, Cultura Inglesa e Ecopark.

Erik Rabelo, Cultura Inglesa, Ecopark e Pátio da Frutas.

Abraão Amaral, Família Amaral e Ecopark.

Melyssa Areias, Cultura Inglesa, Ecopark.

Emily Rabelo, Ecopark e Pátio da Frutas.

Victor Feitosa, Ecopark e Pátio da Frutas.

Kamilli Carvalho, Cultura Inglesa, Ecopark e Supermercado Frigonorte.

Isabelle Costa, Ecopark.