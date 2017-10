Equipe da UFRR vence o Hackathon Embrapa Roraima 2017

A Embrapa Roraima realizou no dia 18/10 o julgamento e premiação das equipes vencedoras do Hackathon Acadêmico da Embrapa 2017 – Etapa Roraima. A equipe Overflow, composta de três estudantes do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Roraima (UFRR) conquistou o prêmio máximo com a apresentação do aplicativo ‘Agronews’, que atendeu o desafio de criar uma solução mobile para difusão de informações tecnológicas e de levantamento de demandas de pesquisa, o tema do Hackathon no Estado.

A ferramenta intuitiva e funcional conquistou a comissão julgadora por apresentar, além da conectividade às informações do Portal Embrapa, acesso diferenciado conforme perfil do usuário (produtor, comerciante, técnico, etc). Outra funcionalidade importante foi a possibilidade de formar redes de relacionamento e discussão em torno de temas comuns aos diversos perfis.

A segunda colocada do Hackathon Roraima foi a equipe ‘Os JavaBoys’, do Instituto Federal de Roraima (IFRR) com o aplicativo Embrapa Connection. A terceira foi a equipe ‘The Basis’ da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com a ferramenta Embrapp.

De acordo com o estudante Paulo Ricardo, membro da equipe vencedora, o Hackathon da Embrapa abriu os horizontes para atuação no setor agropecuário. “Criamos um aplicativo que permite a comunicação entre os vários atores e esperamos desenvolver novas ferramentas para esse setor, que é um dos que mais crescem no Estado”, comenta.

Para o coordenador do Hackathon em Roraima, o pesquisador Amaury Bendahan, a maratona alcançou o objetivo de promover um ambiente de inovação e colaboração entre a Embrapa e a comunidade acadêmica. “Foi muito difícil escolher apenas uma equipe vencedora, pois todos os projetos estavam muito bons, com aplicativos simples e de design amigável ao perfil dos produtores locais”, completa.

O evento

Em Roraima, a competição contou inicialmente com 57 estudantes inscritos, divididos em 15 equipes representativas das principais instituições de ensino do Estado. Durante os 28 dias da maratona, os estudantes trabalharam no desenvolvimento dos códigos e interface dos aplicativos. Ao final, quatro equipes apresentaram seus projetos à comissão julgadora.

As propostas foram avaliadas quanto à adequação ao tema, maior completude funcional, uso de recursos tecnológicos e melhor usabilidade e design. A comissão julgadora dos trabalhos foi formada pelo Vice-prefeito de Boa Vista e Secretário Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital, Arthur Henrique Machado Brandão; o Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Roraima, Aloísio Vilarinho; o Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Roraima, Miguel Amador; o produtor Márcio Grangeiro, e o Técnico agrícola da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Roraima, Paulinho Cabral.

As três primeiras equipes foram premiadas com certificado de participação. O primeiro lugar do Hackathon Roraima recebeu ainda um voucher no valor de dois mil reais para aquisição de produtos na Loja EasyTech e um vale estadia na Pousada Platô do Tepequém. O segundo lugar ganhou um voucher de mil reais da EasyTech, e o terceiro recebeu medalhas.

Patrocínio

O evento foi realizado pelo Embrapa, em parceria da Prefeitura de Boa Vista e Buriti Valley, com patrocínio da Agropecuária Garrote, EasyTech, Unno Veículos, Faculdade Estácio Atual, Sistema Faerr/Senarr, Pousada Platô do Tepequém e Folha de Boa Vista.

Clarice Rocha