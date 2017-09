Equipe da Secretaria de Agricultura visita lavouras na área rural de Boa Vista

Equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI) visitou nesta semana as lavouras de feijão da Comunidade Indígena Darora, no baixo São Marcos. A ação faz parte do acompanhamento técnico coordenado pela secretaria, que garante auxílio aos produtores.

A iniciativa leva aos indígenas mais orientações e conhecimento sobre a preparação de solo, correção, adubação e dicas de como fazer o plantio de forma eficiente. A equipe fornece ainda assistência técnica para a manutenção e defesa da lavoura coletiva.

O secretário Marlon Buss destacou que os resultados já são visíveis e é possível avaliar uma lavoura de qualidade e com bom potencial produtivo.

“É importante esse trabalho, pois a parceria entre a SMAI e as comunidades tem o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade de produção, aumentando a geração de renda para os indígenas e a qualidade da alimentação”, destacou.

Na comunidade do Darora foram plantados 1,5 hectare de feijão no início deste mês e a previsão de colheita é para o início do mês de novembro.

Assuntos Indígenas

Ao todo, 16 comunidades indígenas são atendidas pela Prefeitura de Boa Vista por meio da secretaria: Os agricultores indígenas são beneficiados com a mecanização de áreas para plantio de milho, feijão, macaxeira entre outras culturas, além dos treinamentos e a inserção no cronograma dos dias de campo.

Comunidades atendidas: Truarú da Cabeceira, Serra da Moça, Truarú da Serra, Morcego, Três Irmãos, Mauixi, Vista Nova, Ilha, Campo Alegre, Vista Alegre, São Marcos, Darôra, Milho, Lago Grande, Aakan e Bom Jesus