Equipamentos em salas de emergência ampliarão atendimentos nos municípios

Para garantir que mais pessoas sejam atendidas no interior do Estado, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está investindo em equipamentos para as salas de emergência nas unidades com maior demanda. Deste modo, os municípios terão mais capacidade de atender casos de urgência, diminuindo o número de transferências para os hospitais da capital.

Dez municípios já receberam oxímetros de pulso e durante este mês receberão desfibriladores. Em seguida, seis municípios receberão ainda ventiladores de transporte. Ao todo, o investimento foi de mais de R$ 600 mil por meio da RUE (Rede de Urgência e Emergência), com contrapartida do Governo do Estado.

Segundo a coordenadora de Urgência e Emergência, Helenira Macedo, há vários anos não eram feitos investimentos nas unidades do interior, que agora serão priorizadas. “A implantação das salas de emergência vai possibilitar uma assistência mais complexa nos municípios diminuindo a demanda no Hospital Geral de Roraima [HGR] e no Pronto Atendimento Cosme e Silva”.

Serão beneficiados com novos equipamentos os municípios Caracaraí, São João da Baliza, Normandia, Caroebe, Rorainópolis, Pacaraima, Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí e São Luiz. Na primeira semana de dezembro, a Sesau realizou um treinamento dos profissionais da saúde para o uso dos desfibriladores durante a assistência médica. Além das unidades do interior, o curso contemplou também o HGR, que recebeu 13 equipamentos novos.

Helenira explicou que com a chegada destes equipamentos as salas já estarão aptas a funcionar, e em breve mais investimentos serão feitos. “Estamos em processo de aquisição de outros equipamentos e há também um material vindo de recursos provenientes da Portaria do Samu para equipar outras unidades”.

Equipamentos

As unidades ganharam oxímetros de pulso, aparelho que afere a quantidade de oxigênio no sangue do paciente. Também serão enviados desfibriladores, aparelhos fundamentais para tentar evitar a morte do indivíduo com uma parada cardíaca. Já os ventiladores oferecerão suporte ao sistema respiratório, substituindo a ação dos pulmões quando por algum motivo o paciente não consegue respirar.

A aquisição destes itens foi possível graças à articulação da Sesau, por meio da Coordenação Geral de Urgência e Emergência junto à RUE, rede do governo federal que busca ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde.

Com estes recursos, além de apoio de emendas parlamentares, também foram adquiridos equipamentos para o HMI (Hospital Materno Infantil) e HGR (Hospital Geral de Roraima).